Esbeck. Das Team des SVE verliert mit 2:4 beim TC Grün-Weiß Gifhorn und rutscht auf Platz 3 der Landesliga-Gruppe 122 ab.

Herber Rückschlag im Landesliga-Titelrennen: Die Tennis-Herren 30 des SV Esbeck mussten sich beim TC Grün-Weiß Gifhorn mit 2:4 geschlagen geben, rutschten in der Tabelle mit nunmehr 5:3 Punkten auf Platz 3 hinter dem TC Bad Pyrmont (8:2) und den Gifhornern (6:2) ab – und müssen damit wohl auch ihre Aufstiegsträume begraben.

„Auch wenn sich das Ergebnis mit 2:4 relativ knapp anhört, war es doch eine recht eindeutige Geschichte“, gestand Esbecks Mannschaftsführer Stefan Kienhorn. Die Gastgeber traten erstmals in dieser Saison in Bestbesetzung an – zum Leidwesen der Esbecker Mark Gehre (1:6, 1:6), Patrick Bauer (1:6, 2:6) und Alexander Thiel (2:6, 2:6), die sich allesamt deutlich geschlagen geben mussten. Allein Harald Burtscher lieferte an Position 3 eine starke Leistung ab und gewann in einem engen Spiel im Match-Tiebreak (6:0, 3:6, 10:8).

Zwar bestand für die Esbecker vor den Doppeln noch die theoretische Chance auf ein Unentschieden. Diese Hoffnung wurde jedoch schnell zerschlagen, weil Bauer/Christian Kienhorn den starken Gifhornern Hagen Henny und Thorge Schulz mit 2:6, 3:6 unterlagen. Der Sieg von Burtscher/Christoph Bedürftig – die Gegner hatten beim Stand von 6:4, 4:5 verletzungsbedingt aufgegeben – war somit nur noch eine Randnotiz.

„Wir hatten uns vor dem Spiel viel vorgenommen, aber man muss am Ende auch anerkennen, wenn der Gegner besser war“, resümierte Stefan Kienhorn. „Für uns geht es nun darum, die Saison vernünftig zu Ende zu spielen und noch den einen oder anderen Punkt zu holen.“

Weiter geht es für den SVE am Sonntag (14 Uhr) zu Hause gegen den SV Groß Oesingen.

r.