Grasleben. Spitzenreiter TSV ist beim ersten Verfolger TSV Meine zu Gast. Die Chance, die eigene Position weiter zu verbessern, ist groß.

Der TSV Grasleben spielt nach dem in der Relegation verpassten Aufstieg bisher eine makellose Saison in der Tischtennis-Bezirksoberliga. Aus acht Spielen stehen acht Siege zu Buche. Sollte die Weste des Spitzenreiters auch nach der Partie beim TSV Meine am Samstag (14.30 Uhr) weiß sein, wäre den Graslebern ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Landesliga gelungen. Ein Remis würde TSV-Mannschaftsführer und Abteilungsleiter Dennis Kaczmarek im Vorfeld nicht unterschreiben. „Das wäre ein Punkt zu wenig. Wir wollen zwei, und die können wir uns erarbeiten.“