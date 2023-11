Schöningen. Die U19 der JSG Schöningen verpasst durch die 0:4-Niederlage gegen Peine einen Befreiungsschlag in der Fußball-Landesliga.

Die A-Jugend-Fußballer der JSG Schöningen treten weiter auf der Stelle: Im Heimspiel gegen den VfB Peine setzte es eine deutliche 0:4 (0:3)-Niederlage, die Abstiegsränge bleiben somit gefährlich nah.

„Wir hatten uns eigentlich eine Menge vorgenommen und waren optimistisch“, sagte JSG-Coach Heiko Begau. Doch keine fünf Minuten nach Anpfiff geriet sein Team direkt in Rückstand. „Wir wollten dem Gegner nicht viele Räume lassen und eng am Mann stehen“, erklärte Begau den Matchplan. „Aber wir haben die Vorgaben nicht umsetzen können. So haben wir die Partie schon in der erste Hälfte verloren.“

Besser lief es dafür nach dem Seitenwechsel, zu dem Zeitpunkt hatte die JSG jedoch bereits mit 0:3 hinten gelegen. „Wir hatten fünf, sechs hundertprozentige Chancen, die Möglichkeiten waren also da, um das Spiel zu drehen. Aber die Kugel wollte einfach nicht ins Netz“, ärgerte sich Begau. „Es war ein rabenschwarzer Tag und eine unnötige Niederlage für uns. Jetzt heißt es ,Mund abputzen und weitermachen‘.“

Am Samstag (12 Uhr) soll gegen den ebenfalls vom Abstieg bedrohten SV Reislingen-Neuhaus etwas Zählbares her.

Tore: 0:1 Straub (5.), 0:2, 0.3 Wasl (21., 23.), 0:4 Tripler (90.+4).

wit