Helmstedt. Trotz zweimaligen Rückstands und einer Vielzahl bester Danndorfer Chancen erkämpft sich der FC ein 2:2-Unentschieden gegen den TSV.

Immerhin fünf der sieben angesetzten Spiele der Fußball-Kreisliga konnten am Sonntag ausgetragen werden, darunter das Nordkreis-Derby in Grafhorst, in dem Finn Krol mit seinem Treffer in der 90. Minute dem FC Nordkreis ein 2:2-Unentschieden gegen den TSV Danndorf sicherte. Die TB Wendhausen kassierte derweil ihre zweite Wertung der laufenden Saison, weil sie beim FC Schunter nicht antreten konnte. Die Partie zwischen dem TuS Essenrode und dem MTV Frellstedt fiel aufgrund der Platzverhältnisse aus und wurde von Staffelleiter Harald Dörries bereits neu angesetzt – für den 17. Dezember.

FC Nordkreis – TSV Danndorf 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Jannik Fischer (23.), 1:1 Ellrich (60.), 1:2 Welter (77.), 2:2 F. Krol (90.).

Das Remis war am Ende äußerst schmeichelhaft für die Gastgeber. Mit dem Treffer von Finn Krol in der Schlussminute belohnten sie sich aber dafür, dass sie trotz zweimaligen Rückstands und deutlicher Nachteile nie aufgesteckt hatten. „Für uns war das ein gefühlter Sieg“, erklärte FC-Coach Jan Wenzel. „Wir waren vor dem Tor ziemlich effizient, hatten vielleicht vier gute Chancen.“

Die Danndorfer hingegen ließen unzählige klare Möglichkeiten aus, zur Pause hätte es auch schon 0:3 stehen können, berichtete Wenzel. „Wir waren im zweiten Abschnitt zwar etwas besser drin und auch griffiger in den Zweikämpfen. Trotzdem hatte der TSV weiter viele gute Chancen. Wir können uns bei unserem Torwart Collin Fischer bedanken, der einen überragenden Tag erwischt und uns in sicher sieben oder acht Eins-gegen-Eins-Situationen vor weiteren Gegentoren bewahrt hat.“

Seinen Dank sprach der Nordkreis-Coach auch an die Spieler der Altherren aus. „Sie haben am Sonntag wieder in unserer Zweiten und bei uns ausgeholfen. Was sie aktuell für den Verein leisten, ist wirklich großartig“, betonte Wenzel.

Nach dem zweiten Gegentreffer haben wir spürbar die Flatter bekommen. Der Abpfiff kam für uns auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt. Nils Schräder, Trainer des TSV Germania Helmstedt, nach dem knappen 3:2-Erfolg über den FC Türk Gücü II

TSV Germania Helmstedt – FC Türk Gücü Helmstedt 3:2 (2:0). Tore 1:0 Christodulidi (33.), 2:0 Figielek (39.), 3:0 Al Jassab (50./FE), 3:1 Rahimi (72.), 3:2 Azisov (77.), Rote Karte: Türk Gücü II (90.).

Der TSV Germania ließ ein eigentlich schon gewonnenes Spiel noch einmal spannend werden – richtig spannend sogar. „Nach dem zweiten Gegentreffer haben wir spürbar die Flatter bekommen. Etwa fünf Minuten vor Schluss hatte Türk Gücü eine hundertprozentige Chance auf den Ausgleich, unser Keeper hat sie aber mit einem Riesenreflex entschärft“, lobte TSVG-Trainer Nils Schräder seinen Schlussmann Magnus Pinkernelle und ergänzte: „Der Abpfiff kam für uns auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt.“

Bis zum ersten Gegentreffer hatten die Gastgeber das Geschehen allerdings dominiert und hätten, so Schräder, schon deutlicher führen müssen. „Wir hatten bis dahin Möglichkeiten für acht Treffer, sind allein viermal allein vorm Türk-Gücü-Tor zum Abschluss gekommen.“ Aufgrund dessen sei der Sieg seiner Mannschaft letztlich „schon in Ordnung“ gewesen, „hintenraus hätte es aber eben auch noch anders laufen können“, räumte Schräder ein.

SG Esbeck/TVB Schöningen – FC Vatan Spor Königslutter 5:2 (2:1). Tore: 0:1 Haji (26.), 1:1, 2:1 Hochgräfe (37., 39.), 3:1 Ohlemeyer (51.), 3:2 Haji (53.), 4:2, 5:2 Hochgräfe (65., 69.), Gelb-Rot: FC Vatan (81.).

Mit ihrem dritten Saisonsieg vergrößerte die SG ihren Vorsprung auf den FC Vatan Spor, der weiter auf dem ersten Abstiegsplatz steht, auf immerhin schon neun Punkte. „Das war ein ganz wichtiger Erfolg für uns, aber auch ein absolut verdienter“, bilanzierte Christoph Peggau, Spielertrainer der Gastgeber. Schon in den ersten zehn Minuten habe seine Elf vier glasklare Gelegenheiten zur Führung ausgelassen. Aus einem gut herausgespielten Konter trafen in Minute 26 stattdessen die Lutteraner.

„Wir sind aber ruhig geblieben, haben dann kurz vor und nach der Halbzeitpause drei Tore erzielt. Auch nach Vatans Anschlusstreffer haben wir uns nur kurz geschüttelt“, sagte Peggau. Dann machte Marcel Hochgräfe mit seinen Treffern Nummer 3 und 4 in dieser Partie den Deckel drauf.

Außerdem spielten:

SG Rottorf/Viktoria Königslutter – SV Lauingen Bornum II 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Vahldiek (42.), 1:1 Ebeling (51.), 1:2 Schultz (90.+1).

SG Sundern – Helmstedter SV 1:6 (0:3). Tore: 0:1 Schittko (10.), 0:2 Vogel (13.), 0:3 Schittko (15.), 0:4 Osteroth (60.), 1:4 von Cramer (82.), 1:5 Osteroth (90.+1), 1:6 Mere (90.+3/FE).