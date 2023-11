Lauingen. Die beiden zurückliegenden Heimspiele des TSV Arminia fielen aufgrund der Platzsperre durch die Stadt Peine schon aus.

Ein „Sechs-Punkte-Spiel“ zum Start in die Rückrunde: Die SV Lauingen Bornum steht derzeit auf dem ersten Abstiegsplatz in der Fußball-Bezirksliga 2 – einen Zähler und einen Rang hinter dem TSV Arminia Vöhrum, bei dem die SV am Sonntag ab 14 Uhr antreten soll. Allerdings hält „LaBo“-Coach Marcel Schoolmann die Austragung der Partie für „sehr unwahrscheinlich“.