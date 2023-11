Barmke. Die Barmkerinnen weichen für ihre letzte Partie vor der Winterpause gegen die U20 des SV Meppen auf den Kunstrasenplatz in Lamme aus.

Vor einer Woche gab es den 4:2-Auswärtssieg bei Eintracht Braunschweig, an diesem Sonntag (15 Uhr) wollen die Fußballerinnen des TSV Barmke nun am liebsten einen „Heimsieg“ in Braunschweig, genauer gesagt im Stadtteil Lamme, folgen lassen. Aufgrund der Regenfälle der vergangenen Tage und Wochen weichen die Barmkerinnen für ihr letztes Regionalliga-Spiel vor der Winterpause gegen die U20 des SV Meppen auf den dortigen Kunstrasenplatz aus.