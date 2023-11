Helmstedt. Lediglich zwei Partien gingen am Wochenende in der 1. Fußball-Kreisklasse an. Der TSV Danndorf II schlägt Süpplingen mit 4:2.

Viel ging nicht an in der 1. Fußball-Kreisklasse. Vier Spiele waren vor dem Wochenende angesetzt, allerdings konnten nur zwei davon auch über die Bühne gehen. Unter anderem gelang es dem STV Holzland, durch den 6:0-Sieg über Grasleben, mit dem spielfreien Spitzenreiter Sunstedt gleichzuziehen.

TSV Danndorf II – SpVg Süpplingen 4:2 (0:0). Tore: 1:0 Sonderhoff (53.), 2:0 Pravata (58.), 3:0 Leise (72.), 3:1, 3:2 Abu Tauq (81., 90.), 4:2 Pravata (90.+3).

Die Danndorfer Reserve sah schon wie der sichere Sieger aus, doch dann schlug Süpplingen zurück. Durch den Doppelpack von Abdulrahman Abu Tauq wurde es in den letzten Minuten noch einmal spannend. Der TSV bewies jedoch Nervenstärke, fuhr einen entscheidenden Konter und behielt die Punkte somit in Danndorf.

STV Holzland – TSV Grasleben 6:0 (2:0). Tore: 1:0 Röhrs (16.), 2:0 Vogel (39.), 3:0 Weigert (47.), 4:0, 5:0 Kremling (57., 72.), 6:0 Wessel (86.).

Ziemlich einseitige Nummer zwischen Aufstiegsaspirant Holzland und Kellerkind Grasleben. „Vom Gegner kam ziemlich wenig Gegenwehr. Wenn wir unsere Chancen besser genutzt hätten, hätte es auch zweistellig ausgehen können“, meinte STV-Trainer Eberhard Ohse. „Trotzdem sind wir mit dem Sieg sehr zufrieden.“ Durch den „Dreier“ ist sein Team nun punktgleich mit dem MTV Sunstedt. „Wenn wir unsere Form beibehalten, wird das ein schöner Zweikampf um den Titel“, vermutet Ohse. „Spielerisch sind wir auf jeden Fall die beiden besten Teams in der Liga.“