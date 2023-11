Gifhorn/Helmstedt. Der Fußball-Landesligist FC Türk Gücü Helmstedt fährt in Gifhorn drei wichtige Punkte ein.

Sie hätten nach 20 Minuten gut und gerne mit 0:3 oder 0:4 hinten liegen können, vielleicht sogar müssen. Doch die Landesliga-Fußballer des FC Türk Gücü Helmstedt hatten Glück, dass der MTV Gifhorn sie am Leben ließ – und bestraften den Chancenwucher der Gastgeber mit einem 3:2 (0:1)-Auswärtssieg.

Türk Gücü ist mit 0:1 zur Pause gut bedient

Die Zuschauer erlebten eine muntere Anfangsphase, in der die Gifhorner ihre erste Chance direkt nutzten. Nach einem Fehler von Helmstedt Jawid Haidari tauchte Justin Eilers frei vor dem Gästetor auf. Der Stürmer blieb cool und überlupfte Paul Probidziak – das frühe 1:0 (6.). Die Gäste ließen sich jedoch nicht aus der Bahn werfen, hatten nur zwei Minuten später die Chance auf den Ausgleich. Diesen verhinderte MTV-Keeper Tobias Krull jedoch mit einer starken Tat. Auf der Gegenseite war es immer wieder Eilers, der für Gefahr sorgte. Erst schob er am langen Eck vorbei (9. Minute), dann scheiterte er per Heber (16.), und anschließend klärte Tim Mertens noch gerade so auf der Linie. Die Gifhorner Führung hätte weitaus höher ausfallen müssen nach den ersten 45 Minuten.

FC dreht das Spiel binnen 13 Minuten

Und wie es im Fußball so oft der Fall ist, wurde der MTV für die mangelnde Effizienz bestraft. Die Helmstedter stellten die Partie in weniger als 15 Minuten komplett auf den Kopf. Erst zirkelte Semih Kurtoglu einen Freistoß sehenswert ins Tor (51.), und nur sechs Zeigerumdrehungen später brachte Onur Can Ada nach Flanke von Frederic Krecklow den FC sogar in Führung. Und als wenn das nicht schon schlimm genug gewesen wäre aus Gifhorner Sicht, vollendete Masirullah Omarkhiel einen Konter zum 3:1 (63.).

Dass es in der Schlussphase noch einmal spannend wurde, lag unter anderem daran, dass Volkan Öztürk in Minute 78 mit Gelb-Rot vom Platz flog. In Überzahl kam der MTV durch Til Steding nach einem Freistoß zwar noch einmal auf 2:3 heran (86.), zu mehr reichte es allerdings nicht mehr.

„Die erste Halbzeit nehme ich auf meine Kappe. Wir dürfen uns nicht beschweren, wenn es da 0:3 steht. Nach der Pause haben wir es besser gemacht. Der Sieg war wichtig, diesmal zählen nur die Punkte“, konstatierte FC-Coach René Cassel.

FC: Probodziak – Mertens, J. Haidari, Rowold (26. Omarkhiel) – Krecklow, Tounkara, Öztürk, Ataie – Kurtoglu (69. Gönülcan), Kilian (83. Braun Roig), Ada.

Tore: 1:0 Eilers (6.), 1:1 Kurtoglu (51.), 1:2 Ada (57.), 1:3 Omarkhiel (63.), 2:3 Steding (86.).

Gelb-Rot: Öztürk (78., FC).