Schöningen. In der Fußball-Oberliga kommt die FSV Schöningen nach einem 0:1-Rückstand gegen den SV Meppen II zurück und verdient sich einen Punkt.

Temperaturen um die sieben Grad Celsius, böiger Wind und Regen machten es den 131 Zuschauern und den Akteuren auf dem Rasen im Punktspiel der Fußball-Oberliga am Samstagnachmittag zwischen der FSV Schöningen und der Reserve des SV Meppen nicht gerade leicht. Am Ende trennten sich beide Teams mit 1:1 (0:0)-Unentschieden – ein Ergebnis, mit dem beide zufrieden sein dürften.

Die Gäste aus Meppen wollten ihren siebten Sieg in Serie einfahren, die Schöninger hingegen ihren dritten Heimerfolg. Eine erste Duftmarke setzte Schöningens Christian Skoda bereits nach zwei Minuten, sein Distanzschuss verfehlte den Kasten jedoch, kurz darauf blieben auch Christian Beck mit einem Kopfball und Cenay Üzümcü erfolglos. Es dauerte bis zur 35. Minute, ehe auch der SVM II zu einer Abschlusssituation durch seinen Torjäger Martin Raming-Freesen kam, doch auch er zielte am Tor vorbei.

Sofort nach dem Seitenwechsel blies der SV zur Attacke. In der 48. Minute stürmte Oliver Holthaus allein auf den Kasten von Niclas Edelmann, der jedoch mit tollem Reflex zu Ecke abwehren konnte. Der folgende Eckball wurde jedoch nur halbherzig verteidigt, Martin Raming-Freesen nahm die Gelegenheit dankend an und erzielte die Meppener Führung (49.).

Meppen II verpasst die Entscheidung

Das 0:1 wirkte wie ein Wecksignal für die FSV, denn jetzt rollte die Kugel richtig gut durch die Reihen. Drei Minuten später hätte Tom-Luca Winter den Ausgleich erzielen können, doch der Ball rutschte ihm über den Schlappen und am Tor vorbei. In der Folge ging es hin und her, nur Minuten nach Winters vergebener Ausgleichschance wurde die FSV ausgekontert. Doch sie war im Glück, denn der Ball landete nur am Außenpfosten. „Wenn der drin gewesen wäre, dann wäre der Fußballgott heute ein Meppener gewesen. Aber das hätten sie auch nicht verdient“, erklärte FSV-Coach Bastian Breves.

Beck trifft zum verdienten Ausgleich

Die vergebene Vorentscheidung sollte sich aus Sicht der Gäste rächen, denn nach etwas mehr als einer Stunde kamen die Elmstädter zum verdienten Ausgleich. Eine hohe Flanke von Petrus Amin landete haargenau auf dem Kopf von Beck, der in echter Torjägermanier gelauert hatte und den Ball nur noch einnicken musste. „Das war von Piet wunderbar gemacht. Wenn er den Ball flach hereingibt, kommt vielleicht noch ein Abwehrspieler dran, aber so war es natürlich eine perfekte Vorlage für Christian. Da gab es nichts zu verteidigen“, freute sich Breves über den Treffer zum 1:1, der auch gleichzeitig den Endstand bedeutete.

FSV: Edelmann – Arnold, Werner (82. Bode), Reiche, Niemann – Üzümcü (85. Kühle), Hoffie (63. Bremer), Skoda, Winter (63. Evers) – Amin (85 Schwerdtfeger), Beck.,

Tore: 0:1 Raming-Freesen (49.), 1:1 Beck (62.).