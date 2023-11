Helmstedt. In der 1. Fußball-Kreisklasse empfängt der starke Aufsteiger TSV Danndorf II die SpVg Süpplingen. Holzland kann mit Sunstedt gleichziehen.

Ein ziemlich abgespeckter Spieltag steht in der 1. Fußball-Kreisklasse an. Lediglich vier Partien werden an diesem Wochenende ausgetragen. Unter anderem empfängt dabei der Tabellenzweite STV Holzland den Vorletzten TSV Grasleben.