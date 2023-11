Schöningen. Der Fußball-Bezirksligist FSV Schöningen II will mit einem Sieg am Sonntag die rote Laterne abgeben und dem rettenden Ufer näher kommen.

Der Blick soll weiter in Richtung des rettenden Ufers gehen: Die Bezirksliga-Fußballer der FSV Schöningen II wollen ihre aufsteigende Form bestätigen. Dafür wollen die Elmstädter im Aufsteigerduell am Samstag (14 Uhr) gegen den gut gestarteten VfL Leiferde den dritten Saisonsieg einfahren. Im Optimalfall können sie sogar die rote Laterne an die FT Braunschweig II weitergeben.