Helmstedt. JSG behält mit 3:0 die Oberhand. Auch die U17-Teams der JSG Helmstedt und der JSG Frellstedt/Wolsdorf landen wichtige Siege.

Es waren drei ganz wichtige Zähler, die die Fußballer der JSG Schöningen in der A-Jugend-Landesliga eingefahren haben. Die Schöninger gewannen das Kellerduell gegen den BVG Wolfenbüttel – und schoben sich auf einen Nichtabstiegsplatz vor. Auch die B-Junioren der JSG Helmstedt sowie der JSG Frellstedt/Wolsdorf hatten Grund zur Freude.

A-Junioren-Landesliga

JSG Schöningen – BVG Wolfenbüttel 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Diefenbach (3.), 2:0 Rauhut (58.), 3:0 Bache (88.).

„Wir hatten uns viel vorgenommen und wollten den zweiten Saisonsieg einfahren“, betonte JSG-Trainer Heiko Begau. Und seine Mannen legten los wie die Feuerwehr. Jonas Diefenbach war bereits nach drei Minuten zur Stelle – 1:0. „Nach dem frühen Führungstor haben wir den Gästen zu viele Räume gelassen“, monierte Begau. In der Halbzeitpause wurden diese Dinge angesprochen. „Nach dem Seitenwechsel waren wir enger am Mann dran“, meinte Begau. Man habe den Gegner in Hälfte 2 im Griff gehabt.

B-Junioren-Bezirksliga Nord

JSG Isenhagen – JSG Helmstedt 1:4 (0:0). Tore: 0:1 Sahin (51.), 0:2 Iwanowski (64.), 0:3 Winter (67.), 0:4 Tanriverdi (75.), 1:4 Wagner (80.).

Die Helmstedter feierten beim Vorletzten ihren ersten Saisonsieg. Dabei endete der erste Abschnitt mit einer Nullnummer. „Es gab eine intensive Halbzeitansprache – die gefruchtet hat“, berichtete der Trainer der Gäste, Marcel Meyer. „Nach der Pause sind wir aufgewacht“, sagte Meyer. Osman Sahin, Gabriel Iwanowski sowie Eren Tanriverdi sorgten für den Auswärtssieg. Der Coach der Helmstedter resümierte: „Wir haben unsere Chancen eiskalt genutzt, Isenhagen nicht. Deshalb haben wir letztlich verdient gewonnen.“

JSG Frellstedt/Wolsdorf – Lupo Martini Wolfsburg 3:1 (1:1). Tore: 0:1 (6.), 1:1, 2:1 Kartal (33., 45.), 3:1 Reicher (48.).

Nachdem die Gäste früh in Front gegangen waren, markierte Devran Kartal nach rund einer halben Stunde den Ausgleich. „Wir sind verdient mit einem 1:1 in die Halbzeit gegangen“, befand Frellstedts Co-Trainer Luke Prinke. Nach Wiederbeginn sei es dann ein Spiel auf ein Tor gewesen. Kartal mit Treffer Nummer 2 und Lasse Reicher machten den zweiten Saisonsieg für die JSG perfekt. „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft“, freute sich Prinke.