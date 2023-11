Aus 0:3 mach 4:3 – Heeseberg II gelingt furiose Aufholjagd

Zu einer Rudelbildung kam es im Spiel zwischen dem FC Heeseberg II (in Blau-Gelb) und dem TuS Beienrode (in Orange) in der 66. Minute. Die Folge: Gleich zwei TuS-Akteure mussten aufgrund einer Tätlichkeit vorzeitig duschen gehen.

Zwar fiel das Spitzenspiel der 1. Fußball-Kreisklasse zwischen Primus MTV Sunstedt und Verfolger STV Holzland dem Wetter zum Opfer. Dafür kamen insbesondere die Besucher der Begegnung zwischen der Bezirksliga-Reserve des FC Heeseberg und dem TuS Beienrode voll auf ihre Kosten. Außerdem befindet sich der Meinkoter SV weiterhin auf dem aufsteigendem Ast.

FC Heeseberg II – TuS Beienrode 4:3 (0:2). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Untermann (10., 22., 63.), 1:3, 2:3 Reinhardt (77., 80.), 3:3 Daßler (90.+8/FE), 4:3 Bobka (90.+11). Rot: TuS (66., 66., 90.+10).

Die Hausherren legten einen echten Kraftakt hin und wandelten einen zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand noch in einen Heimsieg um – der in der elften Minute der Nachspielzeit erst perfekt gemacht wurde. Dabei erwischte Beienrodes Dawid Untermann einen Sahnetag und traf im Dreierpack. „Wir haben völlig zu Recht 0:3 hinten gelegen“, befand FC-Trainer Jan Achilles. Die Wende kam dann in Minute 66: Gleich zwei Gäste-Spieler bekamen aufgrund von Tätlichkeiten den roten Karton zugesprochen. Es war der Startschuss zu einer furiosen Aufholjagd der Heeseberger. Die Krönung: Der Siegtreffer durch Max Bobka. Aufgrund einer Beleidigung gab‘s noch einmal Rot für den TuS. „Der Sieg ist verdient“, so Achilles.

Die weiteren Ergebnisse:

SG Lapautal – SG Offleben/Büddenstedt 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Runkehl (10.), 2:0 Ostendorp (39.), 2:1 Demitz (49.), 3:1 Ostendorp (68.), 4:1 Behrens (74.).

FC Schunter II – TSV Danndorf II 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Sandmann (5.), 2:0 Cieslik (40./Elfmeter), 2:1 Bischoff (63./Elfmeter), 3:1 Eigentor Lo Bianco (78.), 4:1 Krähe (79.).

Meinkoter SV – TSV Barmke 6:3 (4:2). Tore: 1:0 J. Müller (5.), 2:0 Press (16.), 3:0 Eigentor Bodtke (23.), 4:0 Clausing (26.), 4:1 Romaker (35.), 4:2 Wahnschaffe (40.), 5:2 J. Müller (63.), 6:2 Tykarski (86.), 6:3 Particke (89.). Gelb-Rot: TSV (90.).

juv

