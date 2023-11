Deutschland-Pokal: Helmstedter Quartett landet auf Platz 5

Mit starken Leistungen schafften sie es in den Landeskader und – nun brillierten sie auch beim Deutschland-Pokal in der Altersklasse U18! Mit Sophie Dudek, Mira Kraul, Svea Jünemann und Paul Strich spielten gleich vier Kegeltalente des KSV Helmstedt beim Bohle-Wettkampf in Bordesholm stark auf.

Das Helmstedter Quartett nahm zunächst an einem Kadertrainingstag in Peine teil, anschließend wurden alle für den Deutschland-Pokal nominiert. Noch nie wurden so viele KSV-Kegler gleichzeitig in den Landeskader berufen.

Die Niedersachsenauswahl trat im Viertelfinale auf Mecklenburg-Vorpommern. Beide Teams lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und blieben bis zum Ende gleichauf. Letztendlich musste die Entscheidung im Stechen fallen. Pro Team traten zwei Spielerinnen oder Spieler an. Mira Kraul stellte sich der Aufgabe. Zusammen mit Florin Hagemann musste sich sich jedoch äußerst knapp mit 143:145 geschlagen geben, damit wurde das Halbfinale denkbar knapp verpasst.

In der Platzierungsrunde musste das Team Niedersachsen dann gegen Berlin und Schleswig-Holstein antreten. Doch die Niedersachsen mit dem Helmstedter Quartett kam nicht wirklich in Tritt, blieb hinter den Erwartungen zurück und schloss den ersten Turniertag auf dem sechsten Platz ab.

Am Tag darauf musste Niedersachsen erneut gegen Schleswig-Holstein antreten, das Ziel war dabei klar. Die Auswahl um Mira Kraul und Co. wollte unbedingt gewinnen, um das Turnier nicht auf dem letzten Platz abzuschließen. Denn dann hätten sie bei der Siegerehrung ein Lied für die anderen Mannschaften singen müssen. Das Trainerteam nahm einige Änderungen an der Aufstellung vor, trotzdem ging das erste Einzel verloren. Helmstedts Sophie Dudek (432 Holz/1) sorgte mit ihrem Einzelsieg jedoch für den schnellen Ausgleich.

Es entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Erst ging Schleswig-Holstein wieder in Führung, dann glichen die Niedersachsen dank guter Leistung von Svea Jünemann und Anna Schönfeld (852/1) im Doppel wieder aus. Die Entscheidung fiel also im letzten Mixed-Doppel, in dem die Helmstedter Mira Kraul und Paul Strich an die Bahnen gingen. Das Helmstedter Duo startete nervös, wurde mit zunehmender Spieldauer aber immer besser. Nach dem Bahnwechsel gelang es dem Duo, sich immer weiter abzusetzen und den entscheidenden Punkt für Niedersachsen zu holen.

Somit beschlossen die heimischen Kegler das Turnier auf dem fünften Platz, den Sieg sicherte sich zum vierten Mal in Folge die Auswahl aus Sachsen-Anhalt. Im Anschluss an den Wettkampf gaben die Trainer noch die Nominierungen für den Nationen-Cup bekannt. Mit Mira Kraul, Svea Jünemann und Paul Strich sind erneut drei Helmstedter dabei.

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de