Schöninger feiern den ersten Saisonsieg

Da fällt eine große Last ab: Die A-Jugendfußballer der JSG Schöningen feierten am siebten Spieltag der Landesliga endlich ihren ersten Saisonsieg. Bei Arminia Vechelde setzte sich die zuvor punktlose JSG mit 5:2 (1:0) durch. Das Derby der B-Junioren in der Bezirksliga zwischen der JSG Helmstedt und der JSG Frellstedt/Wolsdorf fiel indes aus.

„Endlich ist uns der Befreiungsschlag gelungen“, sagte der sichtlich erleichterte JSG-Coach Heiko Begau. Dabei kam sein Team nicht gut in die Partie, „in der Anfangsphase waren wir zu vorsichtig, haben Vechelde zu viele Räume gegeben“, so der Trainer. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Schöninger jedoch besser. Kurz vor dem Seitenwechsel bekamen sie einen Strafstoß zugesprochen, den Jonas Diefenbach zur Führung versenkte.

Motiviert ging die JSG dann in die zweite Hälfte, und sie belohnte sich schnell mit dem zweiten Treffer. Doch Vechelde gab sich nicht auf, glich per Doppelschlag schnell aus. „Meine Jungs haben dann aber Moral bewiesen“, meinte Begau. Nur wenige Minuten nach dem Ausgleich gingen sie wieder in Führung, in der Schlussphase trieben sie das Ergebnis in die Höhe. „Endlich haben wir mal gezeigt, was in uns steckt“, sagte Begau. „Wir haben etwas gebraucht, um in der Liga anzukommen. Hoffentlich ist der Knoten jetzt geplatzt und wir schaffen es, eine kleine Serie zu starten.“

Tore: 0:1 Diefenbach (44./FE), 0:2 Rauhut (60.), 1:2 Eigentor Mechelke (61.), 2:2 Hopfauf (63.), 2:3 Pralle (69.), 2:4 Diefenbach (82.), 2:5 Bittner (90.+1).

