Sundern belohnt sich nicht – und unterliegt Danndorf mit 1:3

Vier Spiele waren für den Reformationstag in der Fußball-Kreisliga angesetzt, drei von ihnen gingen jedoch nur an. Das lag diesmal jedoch nicht am Wetter. Die TB Wendhausen sagte die Partie beim Helmstedter SV mangels Personal kurzfristig ab. Durch die Wertung übernimmt der HSV vorläufig Platz 1.

TSV Germania Helmstedt – TuS Essenrode 2:4 (1:3). Tore: 0:1 Pieper (16./FE), 1:1 Al Jassab (21.), 1:2 Droste (29.), 1:3 Dohmes (49./FE), 1:4 Neudorf (71.), 2:4 Al Omar (87.).

„Die Niederlage ist absolut verdient“, gab Germania-Trainer Nils Schräder zu. Dabei seien seine Helmstedter über weitere Strecken nicht die schlechtere Mannschaft gewesen. „Wir hatten mehr Spielanteile“, erklärte Schräder. „Aber wir haben keine Lösungen gefunden, um am Ende auch die nötigen Tore zu schießen.“

Hinzu kam, dass die Helmstedter in der Defensive alles andere als sattelfest waren. „Wir bekommen zwei berechtigte Elfmeter gegen uns und kassieren ein weiteres Gegentor nach einem langen Ball. Da sahen wir nicht gut aus, das ging viel zu einfach“, monierte Schräder. „In der zweiten Hälfte wollten wir noch einmal rankommen, aber Essenrode hat uns clever ausgekontert.“

SG Sundern – TSV Danndorf 1:3. Tore: nicht gemeldet.

„Ein Unentschieden wäre das gerechtere Ergebnis gewesen, wir haben ein gutes Spiel gemacht“, seufzte Sunderns Trainer Fabian Döhrmann nach dem 1:3. „Wir haben Danndorf das Leben wirklich schwer gemacht und deren Stürmer Jannik Fischer gut aus dem Spiel genommen.“ Die eigene Chancenverwertung war jedoch das große Manko bei der Spielgemeinschaft. „Wir haben uns einfach nicht belohnt. Hinzu kam, dass wir mehrere klare Elfmeter nicht bekommen haben. Ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen.“

MTV Frellstedt – FC Türk Gücü Helmstedt II 4:0 (0:0). Tore: 1:0 Eigentor Daud (47.), 2:0 Peters (58.), 3:0 Miersch (60.), 4:0 Peters (75.).

