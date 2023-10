Türk Gücü wird der Auswärtssieg in der 95. Minute entrissen

Sein Doppelpack reichte nur zu einem Punkt: Onur Can Ada (links) brachte Türk Gücü in Lengede zweimal in Führung.

Für den FC Türk Gücü Helmstedt sah es am 16. Spieltag in der Schlussphase nach dem erhofften Auswärtssieg in der Fußball-Landesliga aus. Beim SV Lengede kassierte das Team von Trainer René Cassel allerdings in der 95. Minute nach einem fragwürdigen Elfmeter noch den 2:2-Ausgleich „Das fühlt sich nicht nach einem gewonnenen Punkt an“, erklärte der Helmstedter Coach, dessen Team in den abschließenden 20 Minuten in Unterzahl auskommen musste. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten, und mutig nach vorne gespielt.“

Lengede war in der zweiten Hälfte zwar besser, aber das 2:1 haben wir uns erarbeitet. René Cassel, Trainer des FC Türk Gücü Helmstedt

Mit ihrer Fünferkette machten die Gäste den zuletzt wieder erstarkten Lengedern das Leben schwer. Die Hausherren fanden gegen die kompakt stehenden Helmstedter kaum Lösungen. Brenzlig wurde es in der ersten Hälfte trotzdem einmal, als ein abgefälschter Schuss der Lengeder an den Pfosten klatschte (15.). Insgesamt war aber Türk Gücü besser in diese Partie gestartet, hatte zuvor schon einige Annäherungen an das Lengeder Tor. Nachdem Masirullah Omarkhiel in der 30. Minute einen Fehler des Gegners im Aufbauspiel noch nicht zur Führung genutzt hatte, machte es Onur Can Ada kurz vor dem Seitenwechsel besser. Bei einer scharfen Hereingabe von Frederic Krecklow musste der Stürmer nur noch den Fuß hinhalten (42.).

Helmstedts Tim Mertens fliegt für ein Allerweltsfoul vom Platz

Bedingt durch viele gelbe Karten im ersten Abschnitt wechselte René Cassel schon zur Pause aus und musste defensiv auf eine Viererkette umstellen, was den SV Lengede besser ins Spiel brachte. Folgerichtig glich der Gastgeber durch Michele Fassa aus (61.). Nur vier Minuten später brachte Ada sein Team mit einem verwandelten Elfmeter wieder in Führung. „Lengede war in der zweiten Hälfte zwar besser, aber das 2:1 haben wir uns erarbeitet“, urteilte Cassel, dessen Team in der Folge in Unterzahl geriet. Für ein Allerweltsfoul sah Tim Mertens die zweite gelbe Karte und durfte frühzeitig zum Duschen. „Das war völlig überzogen“, haderte Cassel. Die Lengeder versuchten noch einmal alles, kamen aber erst in der letzten Aktion zum Erfolg. Der Ex-Helmstedter Eren Kocak wurde nach seinem Abschluss von Türk-Gücü-Keeper Paul Probodziak getroffen und fiel zu Boden. Den doch eher schmeichelhaften Elfmeter verwandelte Dominik Franke zum 2:2-Endstand (90.+5).

FC Türk Gücü: Probodziak – Rowold, Pflüger, J. Haidari (46. Tounkara) – Krecklow, Mertens, Öztürk, Ataie – Kurtoglu, Omarkhiel (79. Kilian), Ada (81. Ince).

Tore: 0:1 Ada (42.), 1:1 Fassa (61.), 1:2 Ada (65., Elfmeter), 2:2 Franke (90.+5, Elfmeter).

Gelb-Rot: Mertens (Türk Gücü, 71.).

