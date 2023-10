Lauingen Bornum belohnt sich, Heeseberg verliert deutlich

Helmstedt. Die SV besiegt nach guter Leistung den FC Rautheim mit 2:1. Schöningen II muss am Sonntag aussetzen ­­– und am Dienstag beim Tabellenführer ran.

Einen wichtigen „Dreier“ fuhr die SV Lauingen Bornum (in Rot-Weiß) gegen den FC Rautheim (in Blau) ein – auch dank einer Abwehraktion von Berke Dogan (am Ball) in letzter Sekunde.

Dämpfer für Heeseberg, Pause für Schöningen II, Heimsieg für Lauingen Bornum – so lässt sich Teil 1 des langen Wochenendes für die Helmstedter Fußball-Bezirksligisten zusammenfassen. Der FC verlor gegen Volkmarode, die SVLB belohnte sich gegen Rautheim für einen starken Auftritt mit drei Zählern. Die Partie der FSV-Reserve beim TSV Wendezelle wurde witterungsbedingt abgesagt.

FC Heeseberg – SC RW Volkmarode 1:4 (1:3). Tore: 1:0 Schrader (26.), 1:1, 1:2 Thurau (38., 44.), 1:3, 1:4 Hindermann (45.+2, 56.).

Unter dem Söllinger Flutlicht und dem strömenden Regen waren die Gastgeber in der ersten Viertelstunde zwar tonangebend, in der Abwehr aber etwas löchrig und ließen so schon einige gefährliche Abschlüsse der Gäste zu. Nach einer von Volkmarode zu kurz abgewehrten Hereingabe war dann aber Alexander Schrader zur Stelle und erzielte die 1:0-Führung für die Heeseberg, die in der Folge bei mehreren Eckbällen durchaus auf 2:0 hätten erhöhen können.

Stattdessen aber drehte sich das Spiel nach etwas mehr als einer halben Stunde. Plötzlich waren die Gäste am Drücker und glichen nach einem Eckball, bei dem beim FCH die Zuordnung fehlte, durch Marvin Thurau aus. Nun lief bei den Blau-Gelben nichts mehr. Volkmarode nutzte einen der zahlreichen Ballverluste des FC zum Führungstreffer. In der Nachspielzeit wurde Heesebergs Niklas Wikert im eigenen Strafraum von einem Volkmaroder gefoult, der Pfiff des Unparteiischen blieb aber aus – nach einem Querpass konnte Moritz Hindermann ungehindert auf 3:1 stellen. Wikert reklamierte lautstark, sah Gelb. „Der schubst mich mit beiden Händen weg, also klarer geht’s nicht“, ärgerte sich der FC-Kapitän.

Auch sein Trainer Michael Veith war bedient, allerdings auch aufgrund der Nachlässigkeiten seiner Mannschaft: „Wir verlieren das Spiel innerhalb von zehn Minuten. Beim Eckball kann der Stürmer unbedrängt einköpfen, beim 1:2 geben wir nur Begleitschutz, beim dritten Gegentor muss man das Foul pfeifen.“ In der recht ausgeglichenen zweiten Halbzeit legte Volkmarode dann noch zügig den vierten Treffer nach, während dem FCH – bezeichnend für den Spielverlauf – in Person von Fabian Romeike selbst per Strafstoß kein Tor mehr gelingen wollte (85.).

SV Lauingen Bornum – FC Rautheim 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Thielecke (5.), 2:0 Frohbart (71.), 2:1 Riech (75.).

„Wir haben richtig gute, fußballerisch ansprechende erste 15 Minuten gespielt“, lobte SV-Trainer Marcel Schoolmann. Dafür belohnte André Thielecke nach einer einstudierten Eckballvariante die Hausherren mit dem frühen 1:0 (5.). In der Folge gefiel die SV zwar weiter spielerisch, klare Abschlüsse blieben jedoch rar. Abseits eines Freistoßes aus rund 40 Metern ließ Lauingen Bornum allerdings auch keinen einzigen Schuss auf das eigene Gehäuse zu.

Nach Wiederbeginn waren keine 60 Sekunden gespielt, als die SV erhöhte. Nach mehreren Stationen und einer Hereingabe von Johannes Weihe schob Joscha Frohbart die Kugel über die Linie. Der wurde wenig später nach einem guten Umschaltmoment im Abschluss noch bedrängt und schoss daher über den Kasten (51.).

Die Gastgeber agierten weiterhin diszipliniert und entschärften etliche – wenn auch recht uninspirierte – Angriffsversuche des FC durch gutes Verschieben und Aushelfen. So hatten die Rautheimer zwar optische Vorteile, wurden aber selten gefährlich. Bis zum Schluss spannend blieb es aber, weil sich Julius-David Riech nach einer Balleroberung im Mittelfeld stark gegen drei Lauinger behauptete und auf 1:2 verkürzte (75.). Danach war die SV aber immer zur Stelle, wenn es doch mal brenzlig wurde – so auch in Person von Berke Dogan, der in der letzten Aktion einen FC-Kopfball kurz vor der Linie abwehrte.

„Wir haben absolut verdient gewonnen“, bilanzierte Schoolmann nach Abpfiff zufrieden. „Wir haben diesmal gezeigt, was wir uns vorgenommen hatten. Die Einsatzbereitschaft und der Wille, für den anderen Meter zu machen, waren da.“

So geht’s weiter:

Die FSV Schöningen II hätte am Dienstag ab 13 Uhr eigentlich den Tabellenführer BSC Acosta zu Gast gehabt, beide Seiten verständigten sich jedoch auf einen Heimrechttausch. Eine Stunde später muss die SVLB beim MTV Hondelage ran. Der FCH wird ab 14.30 Uhr versuchen, seine kleine Ergebniskrise beim TSV Arminia Vöhrum zu beenden.

