Rote Karte kostet Esbeck die Chance auf den Befreiungsschlag

Die SG Esbeck/TVB Schöningen um Spielertrainer Christoph Peggau (links) geriet gegen Rottorf/Viktoria (in Blau Jorrit Scholz) durch einen Platzverweis kurz vor dem Pausenpfiff in Unterzahl und verlor noch mit 1:4.

Nur drei der sieben Partien des 8. Spieltags der Fußball-Kreisliga gingen am Sonntag über die Bühne. Drei Spiele fielen witterungsbedingt aus, der Helmstedter SV und die TB Wendhausen, die keine Mannschaft voll bekommen hätte, einigten sich auf eine Verlegung auf den 31. Oktober. Der FC Schunter nutzte dies, um an der Tabellenspitze seinen Vorsprung auf den HSV vorerst auf fünf Punkte auszubauen.

FC Schunter – SV Lauingen Bornum II 6:0 (2:0). Tore: 1:0 Schulze (40.), 2:0 Ilsemann (41.), 3:0 Winter (59.), 4:0, 5:0 Claus (78., 82.), 6:0 Werzner (86.).

Wirklich zufrieden war Julien Wossmann, Schunters Trainer, trotz des klaren Erfolges nicht. „Wir hatten in jeder Halbzeit vielleicht 10, 15 wirklich gute Minuten. Ansonsten haben wir uns aber schwergetan, weil uns die Dynamik im Spiel fehlte und wir im Spielaufbau teils zu behäbig waren“, erklärte er. Gegen die kompakt stehenden Gäste musste FC-Schlussmann Jannis Zirn im Anschluss an eine Ecke zunächst sogar den Rückstand verhindern. Gegen Ende des ersten Durchgangs „haben wir dann mit vielen schnellen Kontakten gespielt und das Geschehen geschickt verlagert, um die Lauinger in Bewegung zu bringen“, schilderte der FC-Coach. Ein Flipper-Tor durch Luca Schulze und ein gut herausgespielter Treffer durch Jan Ilsemann ebneten schließlich den Weg zum siebten Saisonsieg.

In Halbzeit 2 schraubte der FC das Ergebnis noch in die Höhe. Höhepunkt war das 6:0 durch Pascal Werzner. Dieser behauptete sich gegen mehrere Gegenspieler, tunnelte noch einen SV-Verteidiger und nagelte den Ball in den Winkel – „das war richtig stark“, lobte Wossmann, der Selbiges über die Leistung des Schiedsrichtergespanns um Dominik Osteroth sagte.

SG Esbeck/TVB Schöningen – SG Rottorf/Viktoria Königslutter 1:4 (1:1). Tore: 0:1 Scholz (5.), 1:1 Ohlemeyer (39./HE), 1:2 Strusch (52.), 1:3 Schwesig (78.), 1:4 Abo Khaled (87.). Rot: Ohlemeyer (45.+3/Esbeck).

Die SG Esbeck/TVB Schöningen wartet weiter auf den Befreiungsschlag. Die Schlüsselszene der Partie ereignete sich kurz vor dem Pausenpfiff. Esbecks Nico Ohlemeyer, der zuvor per Handelfmeter den frühen Rückstand egalisiert hatte, wurde im Mittelfeld von einem Gegenspieler von hinten erwischt, nachdem er den Ball bereits gepasst hatte. Esbecks Kapitän ließ sich zu einer Tätlichkeit hinreißen und sah glatt Rot. „Das war der Knackpunkt des Spiels, weil wir in den 20 Minuten vor der Pause endlich richtig drin waren im Spiel“, bedauerte Christoph Peggau, Spielertrainer der Gastgeber.

Kurz nach Wiederbeginn brachte Jonathan Strusch die SGRVK mit einem Kopfball erneut in Führung. „Wir haben zwar weitergekämpft, aufgrund unserer Unterzahl war dieser zweite Treffer aber letztlich schon die Vorentscheidung“, seufzte Peggau.

FC Vatan Spor Königslutter – MTV Frellstedt 0:6 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 Blödorn (8., 31.), 0:3 Peters (35.), 0:4 Krienke (52.), 0:5 N. Miersch (61.), 0:6 Schlüter (65.).

Die Frellstedter bleiben im Verfolgerfeld des Spitzenduos, wofür ihnen „eine solide Leistung“ genügte, wie es Trainer Stefan Köhn formulierte. „Wir haben unser Spiel gemacht, wegen der harten Gangart des Gegners war es aber nicht immer einfach“, sagte Köhn. Neben den drei Punkten, die „für uns vor dem Spiel gegen den Helmstedter SV wichtig waren, waren die Comebacks von Noa Miersch und Julius Groß die erfreulichsten Dinge“.

