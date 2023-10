FSV punktet in Bornreihe nach 1:3-Rückstand

Nach zuvor drei Niederlagen in Folge in der Fußball-Oberliga sollte der FSV Schöningen nun beim Aufsteiger SV Blau-Weiß Bornreihe der erhoffte Befreiungsschlag gelingen. Stattdessen aber lagen sie in einer turbulenten zweiten Halbzeit zwischenzeitlich schon mit zwei Toren in Rückstand. Letztlich erkämpfte sich das Team von Trainer Bastian Breves immerhin noch ein 3:3 (0:0)-Unentschieden.

FSV bleibt offensiv in Durchgang 1 blass

Die Gastgeber, die sich in der Abstiegszone befinden und erst zwei Siege einfahren konnten, traten auf ihrem etwas unebenen B-Platz mutig und kampfstark auf. Mit langen Bällen versuchten sie immer wieder, hinter die Kette der Gäste zu kommen. In der 13. Minute konnte FSV-Keeper Niclas Edelmann eine so entstandene erste Chance Bornreihes entschärfen. In der 26. Minute war es Abwehrchef Daniel Reiche, der mit letztem Einsatz klärte, kurz vor der Pause musste erneut Edelmann in höchster Not den Schöninger Rückstand verhindern.

Bei der FSV lief im Angriff lange überhaupt nichts zusammen. Die erste echte Möglichkeit ergab sich in der 44. Minute für Christian Beck, der jedoch die Hereingabe von Petrus Amin knapp verpasste.

Nach dem Seitenwechsel fanden die Schöninger zwar etwas besser ins Spiel, das erste Tor gelang aber den Blau-Weißen. Terry Becker nutzte eine Flanke von der linken Seite zur 1:0-Führung (52.). Nur drei Minuten später unterlief FSV-Keeper Edelmann ein folgenschwerer Fehler, Bornreihe nahm das Geschenk an – das 2:0.

Schöninger holen trotz 0:2- und 1:3-Rückstand einen Punkt

Die FSV gab sich aber nicht geschlagen, sie bewies Moral und kam praktisch im Gegenzug durch einen satten Schuss von Petrus Amin aus gut 18 Metern zum Anschluss. Und es ging munter weiter, beide Teams hatten danach weitere Chancen. In der 66. Minute stellte dann Bornreihes Nico Poplawski auf 3:1, aber die Breves-Elf kämpfte sich noch einmal zurück. Erst hatte Nils Bremer das Glück, dass sein Freistoß von einem BW-Spieler ins eigene Netz abgefälscht wurde (74.), kurz vor Schluss nutzte nutzte dann Christian Beck in echter Torjägermanier eine Vorlage von Lucas Arnold zum 3:3-Ausgleich.

„Über die 90 Minuten betrachtet, ist es ein verdienter Punkt“, bilanzierte FSV-Trainer Bastian Breves. „Dass wir aber im gesamten Spielverlauf keinen einzigen Eckball hatten, das habe ich in meiner Trainerlaufbahn bisher noch nicht erlebt.“

FSV: Edelmann – Behling (89. Niemann), Reiche, Werner, Martinowski (70. Kühle) – Bremer, Kohl (70. Üzümcü), Arnold, Skoda – Amin (81. Evljuskin), Beck.

Tore: 1:0 Becker (52.), 2:0 Lütjen (55.) 2:1 Amin (57.), 3:1 Poplawski (66.), 3:2 Eigentor Müller (74.), 3:3 Beck (89.).

