Spiel des FC Heeseberg beim FC Wenden wird abgebrochen

Jerxheim. Danny Kaletta verletzt sich an der Schulter, kann am Abend aber schon wieder Entwarnung geben.

Danny Kaletta (am Ball, hier im Spiel gegen Lamme) zog sich in Wenden eine Schulterverletzung zu, woraufhin die Partie abgebrochen wurde.

Trotz dünnen Kaders waren die Bezirksliga-Fußballer des FC Heeseberg am Sonntag voller Zuversicht, drei Punkte einfahren und so eine neue Erfolgsserie starten zu können, zum Spiel beim FC Wenden gereist. Die Partie beim Tabellenvorletzten wurde jedoch nach rund 20 Minuten Spielzeit ­– in denen es noch keine nennenswerten Torchancen gegeben hatte – abgebrochen, nachdem sich Heesebergs Danny Kaletta vermeintlich schwer verletzt hatte.

Danny Kaletta fällt nach Kopfballduell auf die Schulter

Nach einem Kopfballduell war Kaletta unglücklich auf die Schulter gefallen und mit schmerzverzerrtem Gesicht liegengeblieben. Schiedsrichter, Spieler und Betreuer erkannten sofort, dass etwas Schlimmeres passiert war. Daraufhin wurde das Spiel unterbrochen und ein Notarzt gerufen. Etwa 50 Minuten später wurde der Heeseberger ins Krankenhaus gebracht. Beiden Mannschaften war verständlicherweise für diesen Tag die Lust aufs Fußballspielen vergangen, so dass sie sich auf einen Spielabbruch verständigten.

Glücklicherweise stellte sich Kalettas Verletzung dann als doch nicht ganz so schlimm heraus, wie zunächst angenommen: „Ich hatte mir die Schulter ausgekugelt und bin eben wieder aus dem Krankenhaus raus“, informierte er am Abend.

