Christopher Münch schießt Schöningen II zum ersten Sieg

Mit drei Treffern war Christopher Münch (vorne in Rot) der Mann des Spiels beim ersten Saisonsieg seiner FSV, dem 5:3 über die SV Lauingen Bornum (in Schwarz: Johannes Weihe).

Sie haben es geschafft! Ausgerechnet im 13. Anlauf feierte die FSV Schöningen II ihren ersten Sieg in der Fußball-Bezirksliga. Im Kreisduell gegen die SV Lauingen Bornum setzten sich die Elmstädter mit 5:3 (2:1) durch.

Die Zuschauer sahen in der Anfangsphase eine motivierte Schöninger Mannschaft, die hoch anlief und durch Christopher Münch auch gleich zwei Warnschüsse abfeuerte. Auf der Gegenseite hatte die SV zwei vielversprechende Kontermöglichkeiten, die sie allerdings schlecht ausspielte. Besser sah es da schon in der 21. Minute aus: Einen langen Ball bekam die FSV-Reserve nicht entscheidend geklärt, der eingerückte Joscha Frohbart legte sich die Kugel auf den rechten Fuß und versenkte sie im langen Eck – 0:1!

Evers und Ulrich drehen für Schöningen II das Spiel noch vor der Pause

Danach plätscherte die Begegnung etwas vor sich hin, nennenswerte Szenen blieben in den nächsten Minuten aus – mit einer Ausnahme: Nach einer Schöninger Ecke verteidigte Lauingen Bornum schlecht, der Ball landete bei Gianluca Evers, der trocken zum Ausgleich abzog (31.). Und noch vor der Pause legte Münch nach einem langen für David Ulrich auf, der zur FSV-Führung traf.

Eingangs der zweiten 45 Minuten bewiesen die Elmstädter eine Eigenschaft, die ihnen in dieser Saison bisher abgegangen war: die nötige Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. In gleich zwei Situationen kurz nach Wiederanpfiff verteidigte die SV nicht entschlossen genug, Münch setzte sich jeweils energisch durch und sorgte mit seinem Doppelschlag für eine komfortable 4:1-Führung nach 50 Minuten.

Was SV-Coach Marcel Schoolmann vom Auftritt seiner Mannschaft hielt, ließ sich daran ablesen, dass er all seine vier zur Verfügung stehenden Wechseloptionen in Minute 58 auf einmal zog. Es brachte zunächst aber nichts. Vorne fehlten den Gästen Mut und Inspiration, hinten leisteten sie sich etliche dicke Schnitzer. Einen Fehlpass im Spielaufbau nutzte Münch, um seinen Dreierpack zu schnüren (78.).

FSV-Coach Christopher Peine „fällt ein riesengroßer Stein vom Herzen“

Kevin Houschka (87.) und Bastian Vahldiek (90.) betrieben zwar noch etwas Ergebniskosmetik für die SV. Am Ärger Schoolmanns änderte das aber nichts mehr. „Nur in den letzten Minuten Fußball zu spielen, reicht eben nicht“, monierte der SV-Trainer. „Wir schießen wieder drei Tore, die aber aus Eigenverschulden wieder nicht für etwas Zählbares reichen. Wir bleiben eben ein Aufbaugegner für Teams aus der unteren Tabellenhälfte.“

FSV-Coach Christopher Peine, war hingegen sichtlich erleichtert nach dem ersten Saisonsieg. „Uns ist ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen – und der Sieg war absolut verdient“, fand er. „Es war gut für die Köpfe, dass wir nach dem unglücklichen 0:1 zurückgekommen sind und uns jetzt endlich mal belohnt haben. Die beiden Gegentore am Ende ärgern mich trotzdem.“

Tore: 0:1 Frohbart (21.), 1:1 Evers (31.), 2:1 Ulrich (44.), 3:1, 4:1, 5:1 Münch (47., 50., 78.), 5:2 Houschka (87.), 5:3 Vahldiek (90.).

