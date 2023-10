NFV-Kreis zeichnet fairste Teams und beste Torjäger aus

Der Kreisverband Helmstedt im Niedersächsischen Fußballverband (NFV) nahm kürzlich im Rahmen seines „Fair-Play-Abends“ die Ehrungen der fairsten Mannschaften sowie der erfolgreichsten Torjäger der zurückliegenden Spielzeit vor. Im Vereinsheim des SV Emmerstedt wurden darüber hinaus auch die Gutscheine aus den Krombacher-Kreispokalwettbewerben der Vorsaison verteilt.

Nach der Begrüßung durch Wolfgang Melchert und Ralph Nurenberg, den Vorsitzenden des Ehrungsausschusses im NFV-Kreis Helmstedt, stellte Kreisvorsitzender Thomas Hahn noch einmal heraus, was der Begriff „Fair Play“ per Definition bedeutet, und verwies die rund 90 Anwesenden darauf, dass jede dem Fair-Play-Gedanken entsprechende Geste oder Handlung an den NFV oder den Kreisverband gemeldet werden sollte, „egal, ob Zuschauer, Spieler oder Schiedsrichter – diese Gesten werden vom Verband im besonderen Maße gewürdigt“, erklärte Hahn.

Nachdem Frederic Wulf, als Vertretung des Kreisschiedsrichterobmanns Sascha Kordts, auch die Sicht der Schiedsrichter dargestellt hatte, nahmen Wolfgang Melchert und Jasmin Belling die Ehrungen vor.

Als fairste Mannschaft der Saison 2022/2023 in ihrer jeweiligen Staffel wurden ausgezeichnet:

FSV Schöningen II (Kreisliga), FSV Schöningen III (1. Kreisklasse), STV Holzland II (2. Kreisklasse), SG Sundern II (3. Kreisklasse), SG Rottorf/Königslutter (Kreisliga Altherren), SG Boimstorf/Glentorf und SV Lauingen/Bornum II (1. Kreisklasse Altherren), JSG Königslutter (Kreisliga B-Junioren), TSV Fichte Helmstedt (Kreisliga C-Junioren).

Als Torschützenkönige der Saison 2022/2023 in ihrer jeweiligen Staffel wurden ausgezeichnet:

Christoph Osteroth (Kreisliga, Helmstedter SV), Fynn Schnur (1. Kreisklasse, SV Lauingen Bornum II), Lukas Meierhoff (2. Kreisklasse, Helmstedter SV II), Siddig Elmahdy Ahmed Muktar (3. Kreisklasse, TSV Germania Helmstedt II), David Belling (Kreisliga Altherren, Helmstedter SV), Andree Christ und Dennis Schulz (1. Kreisklasse Altherren, SG Schöningen und SG Boimstorf/Glentorf), Tjark Temme (Kreisliga B-Junioren, JSG Königslutter), Colin Weidlich (Kreisliga C-Junioren, TSV Fichte Helmstedt).

Den Sonderpokal für die fairste Herrenmannschaft im Kreis erhielt der Helmstedter SV. Über den Sonderpokal für die fairste Jugendmannschaft durfte sich die JSG Offleben/Büddenstedt freuen.

Abschließend überreichte Dirk Rack, Pokalspieleiter und stellvertretender Kreisvorsitzender, noch die Krombacher-Gutscheine an die im Kreispokal erfolgreichen Mannschaften. „Da es zu terminlichen Schwierigkeiten gekommen war und wir am Endspieltag in Offleben die Gutscheine leider noch nicht hatten, haben wir uns entschlossen, diesen Abend dazu zu nutzen, um dies hier nachzuholen“, erläuterte Rack.

