Schunter II gibt 2:1-Vorsprung gegen Beienrode aus der Hand

Der FC Schunter II (in Blau) musste sich Beienrode beugen. Die FSV Schöningen III (in Rot) war nicht im Einsatz.

Hin und her ging es im Duell der Mittelfeldnachbarn in der 1. Fußball-Kreisklasse. Letztlich entführte der TuS Beienrode alle Zähler von der Kreisliga-Reserve des FC Schunter. Endlich ihren ersten Saisonerfolg bejubeln durfte die SG Offleben/Büddenstedt, die das Kellerduell gegen Schlusslicht Meinkoter SV für sich entschied. In ganz anderen Tabellenregionen befindet sich dagegen Primus MTV Sunstedt. Diesmal bekam die Mannschaft von Frank Zöllner die Punkte gegen den TSV Grasleben kampflos gutgeschrieben. Der TSV hatte keine Mannschaft zusammenbekommen.

FC Schunter II – TuS Beienrode 2:3 (0:1). Tore: 0:1 Untermann (45.), 1:1 Stegen (47.), 2:1 Cieslik (53./FE), 2:2 Untermann (59.), 2:3 Gerlings (72.).

„Es war ein spannendes und sehr umkämpftes Spiel“, berichtete Max Kutscher, Cheftrainer der Hausherren, und schob nach: „Beide Mannschaften waren ebenbürtig und heiß auf diese Begegnung.“ Trotzdem mussten sich die Zuschauer bis zur 45. Minute gedulden, ehe das erste Tor fiel. Die Gäste gingen durch Dawid Untermann in Führung.

Das war nur der Startschuss, Julius Segen gelang unmittelbar nach dem Seitenwechsel der Ausgleich. Und der FC drehte weiter auf: Jonas Cieslik kippte die Partie zugunsten des Gastgebers. Kurz danach war wieder der TuS am Zug – 2:2. „Ein Sonntagsschuss von Marcel Gerlings hat das Spiel letztlich entschieden“, merkte Kutscher an.

SG Offleben/Büddenstedt – Meinkoter SV 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Müller (24.), 1:1 Eisold (69./FE), 2:1 Bettge (84.).

Beide Teams warteten vor der Begegnung noch immer auf den ersten Saisonerfolg. 90 Minuten später konnten die Gastgeber hinter dieses Vorhaben einen Haken setzen. Den besseren Start hatten die Gäste hingelegt, die nach einem „Sonntagsschuss in den Winkel“ in Front waren. „Meinkot war in Hälfte 1 besser“, musste SG-Coach Florian Achilles anerkennen.

Nach Wiederbeginn habe seine Elf aber aufs Tempo gedrückt. Achilles unterstrich: „Wir hatten den Gegner im Sack.“ Mirko Eisold vom Elfmeterpunkt aus und Gerrit Bettge wandelten den Rückstand in einen Sieg um, „der auch verdient ist“, betonte der SG-Trainer.

Die weiteren Ergebnisse:

TSV Danndorf II – SG Lapautal 3:0 (3:0). Tore: 1:0 Sonderhoff (19.), 2:0 S. Jesser (22.), 3:0 D. Jesser (33.).

SpVg Süpplingen – FC Nordkreis II 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Tauq (78.), 1:1 Tchir (90.+2).

STV Holzland – FC Heeseberg II 6:1 (3:1). Tore: 1:0 Gebregziabihier (13.), 2:0 Pries (24.), 3:0 Weigert (34.), 3:1 Heiland (36.), 4:1 Gebregziabihier (50.), 5:1 Seiler (60.), 6:1 Weigert (64.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de