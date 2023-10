5:1 in Danndorf! HSV setzt das nächste Ausrufezeichen

„Eine Klasse besser“ als seine Danndorfer (in Weiß) sei der Helmstedter SV (am Ball Lars Reinert) diesmal gewesen, erkannte TSV-Spielertrainer Chris Kunau nach dem 1:5 im Topspiel.

Es war nicht der Spieltag der Heimmannschaften: In lediglich einer der fünf Partien, die in der Fußball-Kreisliga am Sonntag ausgetragen wurden – zwei Partien fielen aufgrund der Platzverhältnisse aus –, setzten sich die Gastgeber durch. So feierte unter anderem der Helmstedter SV im Topspiel gegen den TSV Danndorf einen klaren Auswärtserfolg.

TSV Danndorf – Helmstedter SV 1:5 (0:2). Tore: 0:1 Mere (5.), 0:2, 0:3 Osteroth (16., 47./FE), 1:3 Welter (49.), 1:4 Schittko (66.), 1:5 Osteroth (80.).

Es lief einfach nicht beim TSV. Erst kassierten die Hausherren den frühen Nackenschlag durch Isa Meres fulminanten Distanzschuss, der „an den einen, dann an den anderen Pfosten und dann ins Tor sprang“, wie Danndorfs Spielertrainer Chris Kunau schilderte. Danach wurde schnell deutlich, dass die Rot-Weißen „die Dinge, die wir uns vorgenommen hatten, nicht umgesetzt bekamen und wieder Probleme im Passspiel hatten. Der HSV hat es allerdings auch wirklich gut gemacht hat“, konstatierte Kunau.

„Zur Pause haben wir ein paar Sachen angepasst, wir wollten dann anders auftreten“, erzählte der Coach des TSV, der jedoch wieder einen ganz schnellen Dämpfer durch einen Foulelfmeter erhielt. „Spätestens da war klar, dass für uns nichts zu holen sein würde“, meinte Kunau. Zwar verkürzte Maximilian Welter quasi im Gegenzug noch mal auf 1:3, mit dem vierten Treffer der Helmstedter, dem ein individueller Fehler des TSV vorausging, war die Partie aber entschieden. „Der HSV war diesmal einfach eine Klasse besser als wir“, bilanzierte Kunau anerkennend.

FC Nordkreis – FC Schunter 0:4 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Ouedraogo (9., 34.), 0:3 Schönfelder (58.), 0:4 Eigentor Hortmann (69.).

Auf verlorenem Posten stand auch der von massiven Personalsorgen geplagte FC Nordkreis gegen den Tabellenführer. „Die Niederlage geht absolut in Ordnung, wir waren mit dem 0:4 sogar gut bedient“, resümierte Jan Wenzel, der Trainer der Hausherren. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, weil Schunter ein wirklich starker Gegner ist.“ Kurios sei gewesen, dass die Gäste zunächst ihre ganz klaren Torchancen ausließen, dafür aber mit zwei Sonntagsschüssen von Harounan Ouedraogo zur 2:0-Pausenführung kamen. Am Ende sei es aber unerheblich gewesen, denn „Schunters Torwart musste praktisch kein einziges Mal eingreifen“, sagte Wenzel.

SG Rottorf/Viktoria Königslutter – SG Sundern 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Kröhl (36.), 1:1 Härtl (65./FE), 1:2 Kröhl (87.).

„Ich möchte mich zunächst bei allen Zuschauern für unsere Leistung in der ersten Halbzeit entschuldigen“, lautete der erste Satz von Rottorf/Viktoria-Coach Dustin Thies nach der Partie. „In den ersten 45 Minuten war uns Sundern in praktisch allen Belangen überlegen.“ Die Gäste seien schneller und griffiger in den Zweikämpfen gewesen und hätten zur Pause auch höher als mit 1:0 führen können, so Thies. „Etwa ab der 55. Minute hatten wir dann das Zepter in der Hand. Ich habe noch mal offensiv gewechselt, weil ich nach dem Ausgleich auch noch den Sieg wollte.“ Der entscheidende Treffer gelang allerdings den Gästen – erneut durch Glenn Kröhl. „Wir hatten zwar noch drei gute Chancen in der zweiten Halbzeit. In Summe ist Sunderns Sieg aber verdient“, gestand Thies.

TB Wendhausen – FC Vatan Spor Königslutter 3:6 (1:4). Tore: 0:1 Güclü (4.), 1:1 (9.), 1:2 Müller (10.), 1:3 Krusevci (22.), 1:4 Müller (47.), 2:4 (53.), 2:5 Krusevci (64.), 2:6 Keskin (69.), 3:6 (84.).

Beide Teams waren mit Minuspunkten aufgrund fehlender Schiedsrichter in die Saison gegangen und hatten bis dato all ihre sechs Spiele verloren. Nun schöpfte der FC Vatan neue Hoffnung – er steht nach dem Erfolg immerhin mit einem Punkt im Plus, die TB weiterhin bei minus 3.

SV Lauingen Bornum II – TuS Essenrode 5:3 (2:2). Tore: 0:1 R. Pieper (4.), 1:1 Lumpe (14.), 2:1 Schnur (30.), 2:2 Dohmes (32.), 3:2, 4:2 Lumpe (60., 72.), 4:3 R. Pieper (76.), 5:3 Schnur (90.+7).

Routinier Michael Lumpe avancierte mit drei Treffern zum Mann des Spiels. Seine beiden Tore Mitte der zweiten Halbzeit ebneten der SV den Weg zum vierten Saisonsieg.

