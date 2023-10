Klarste Chancen, aber keine Punkte für Lauingen Bornum

„Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man so ein Spiel überhaupt verlieren kann“, sagte Marcel Schoolmann, Trainer der SV Lauingen Bornum, nach der 2:3 (0:1)-Niederlage seiner Elf gegen den TSV Rot-Weiß Schwicheldt in der Fußball-Bezirksliga. „Der Gegner musste sich keinen seiner Treffer herausspielen, wir dagegen hatten allein im zweiten Durchgang sechs, sieben hundertprozentige Chancen“, fasste er das Geschehen zusammen.

Bereits im ersten Spielabschnitt, in dem beide Teams auf überschaubarem Niveau agiert hatten, habe seine Mannschaft zumindest zwei gute Möglichkeiten auf die Führung ausgelassen, haderte Schoolmann. Stattdessen ging der Aufsteiger aus dem Kreis Peine mit einer 1:0-Führung in die Kabine – nicht nach einem tollen Angriff, sondern nach einem Schuss, der das SV-Tor wohl deutlich verfehlt hätte, von Jasper Reichel aber unglücklich ins eigene Tor abgefälscht wurde (39. Minute). „Daneben hatte Schwicheldt auch nur eine echte Torchance“, merkte der „LaBo“-Coach an.

Reichel bringt „LaBo“ zweimal zurück

Spätestens ab der 60. Minute waren die Gastgeber auch im zweiten Spielabschnitt das bessere Team. Nun kamen immer häufiger die Pässe in die Schnittstellen der TSV-Abwehr an – wie in Minute 65, als Dennis Evers’ Schuss zwar noch geblockt wurde, er aber dran blieb und den von links hereinstartenden Reichel bediente, der überlegt ins lange Eck vollstreckte – das 1:1.

In der Folgezeit kam Evers zweimal aus zentraler Position in Schwicheldts Sechzehner zum Schuss, jagte die Kugel aber beide Male knapp übers Tor (72., 74.). Dann aber nutzten die Gäste einen Standard, um erneut in Führung zu gehen: Thore Edeler köpfte nach einer Ecke ein (78.). Die SV reagierte unbeeindruckt, glich postwendend durch Reichel, diesmal von rechts durchstartend und eingesetzt von Kevin Houschka, zum 2:2 aus.

Die SV verpasst das 3:2 – und kassiert den späten K.o.

In der turbulenten Schlussphase rettete TSV-Keeper Branco Broschinski noch dreimal gegen Houschka (84.), Reichel (90.) und Marvin Schultz (90.+2). Und der Chancenwucher der SV wurde böse bestraft: In der 6. Minute der Nachspielzeit drosch Schwicheldts Onur Bacaksiz einen Freistoß fast von der linken Außenlinie frech gen Lauinger Tor – keineswegs unhaltbar, aber der Ball schlug zum äußerst glücklichen Gästesieg ein.

Tore: 0:1 Seeler (39.), 1:1 Reichel (64.), 1:2 Edeler (78.), 2:2 Reichel (81.), 2:3 Bacaksiz (90.+6).

