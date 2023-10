Völker-Schlenzer ins Glück: Barmke besiegt Werder Bremen II

Sie zeigten zwar nicht konstant über 90 Minuten eine Top-Leistung, aber in den entscheidenden Momenten waren sie da: Die Regionalliga-Fußballerinnen des TSV Barmke feierten nach zuletzt vier sieglosen Ligaspielen in Serie einen wichtigen 2:1 (0:1)-Erfolg gegen den SV Werder Bremen II.

Beide Mannschaften hatten gerade in der Anfangsphase Probleme mit dem nassen, rutschigen Geläuf. Der TSV, dessen Trainer Marcel Kirchhoff seine Aufstellung aufgrund der kurzfristigen Ausfälle von Rebecca Spelly und Leonie Rösicke noch einmal hatte umbauen müssen, kam schneller mit den Bedingungen zurecht. Einen ersten, schwer verwertbaren Warnschuss gab Ziska Völker ab, der Ball flog jedoch übers Tor (7. Minute). Auch Jannika Pribyl ließ das frühe 1:0 liegen, nachdem sie von Johanna Bartel mit einem klasse Schnittstellenpass in Szene gesetzt worden war, aus rund 13 Metern die Kugel aber über das Bremer Tor setzte.

Werder Bremen II geht fast mit dem Pausenpfiff in Führung

In der Folge wurden auch die Bremerinnen kombinationssicherer, doch die Barmker Abwehr war hellwach und verteidigte jeden Angriffsversuch souverän weg – bis zur 39. Minute: Ein abgeblockter Schuss landete bei Jette Marie Behrens, die aus sieben Metern halbrechter Position abzog. TSV-Torfrau Jana Tauer verhinderte mit einem starken Reflex den Rückstand ihrer Mannschaft. Diesen musste die Kirchhoff-Elf jedoch noch vor dem Gang in die Kabine hinnehmen: Bremens Bundesliga-Leihgabe Amira Dahl wurde auf der rechten Außenbahn steil geschickt, ihre Flanke landete punktgenau bei Marlene Menzel am zweiten Pfosten, die den Fuß nur noch hinhalten musste (45.+2).

Davon ließen sich die Barmkerinnen jedoch nicht verunsichern – ganz im Gegenteil. Zu Beginn des zweiten Durchgangs wirkten sie entschlossener und griffiger – und belohnten sich schnell mit dem Ausgleich. Eine Flanke von Olga Miszczak ließ die Bremer Torhüterin fallen, Völker bedankte sich und grätschte den Ball zum 1:1 in die Maschen (53.).

Barmke setzte kurz vor Schluss den Lucky Punch: Ziska Völker schnürt den Doppelpack

In der Folge wurde Barmke aber nachlässiger, spielte einige gute Angriffsansätze unsauber aus. Dadurch kamen auch die Gäste wieder besser ins Spiel. Gute 20 Minuten vor dem Ende war der TSV im Glück, als Dahl – über die fast jeder gefährliche Angriff gelaufen war – den Ball aus wenigen Metern neben das Tor setzte. Es wurde noch das eine oder andere weitere Mal etwas brenzlig im Barmker Strafraum, speziell nach Flanken, doch ganz klare Abschlüsse für die Bremerinnen sprangen nicht heraus.

In der Schlussphase suchte der TSV dann noch mal seine Siegchance – und setzte den entscheidenden Konter: Matilda Querfurth wurde auf die Reise geschickt, eine Werder-Verteidigerin störte sie, der Ball landete bei Völker, die einen Haken schlug, den Kopf hob und Bremens Torhüterin aus rund 20 Metern mit einem perfekten Schlenzer überwand – das 2:1 in der 89. Minute!

„Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, weil wir einfach mal wieder einen Sieg brauchten“, erklärte Marcel Kirchhoff nach dem Schlusspfiff. „Werder war ein starker Gegner. Trotzdem haben wir uns den Sieg verdient, weil wir insgesamt mehr investiert haben.“

TSV: Tauer – Jaschke, Müller, Wohlfahrt, Reckewell – Gummert, Runge – Pribyl (85. Bruns), Misz­czak (72. Querfurth), Bartel – Völker (90.+3 Jackwerth).

Tore: 0:1 Menzel (45.+2), 1:1, 2:1 Völker (53., 89.).

