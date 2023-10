Lauingen Bornum sucht die spielerische und mentale Konstanz

Die Lauinger (am Ball Marvin Schultz) wollen mit einem Sieg gegen Aufsteiger Schwicheldt einen Schritt Richtung Tabellenmittelfeld machen.

N – S – N – U – S – N: Das ist kein Geheimcode, den es zu entschlüsseln gilt, sondern die Abfolge der Spielausgänge zu den jüngsten sechs Einsätzen der SV Lauingen Bornum in der Fußball-Bezirksliga. Zwei Siege, ein Unentschieden, drei Niederlagen – ohne erkennbares Muster hinsichtlich der Stärke des Gegners – zeigen das Problem der SV auf. „Wir müssen spielerisch und mental einfach konstanter werden“, sagt Trainer Marcel Schoolmann vor der Partie gegen Aufsteiger TSV Rot-Weiß Schwicheldt am Sonntag (14.30 Uhr) in Bornum.

SV-Trainer Schoolmann bildet sich in Barsinghausen weiter

Schoolmann hat eine intensive Fußballwoche hinter sich, in der es viel um taktische und spielerische Aspekte, aber auch ums Analysieren ging – allerdings nicht auf dem Trainingsplatz in Bornum, sondern in Barsinghausen. Der SV-Coach hat gerade seine Präsenztage beim B-Lizenz-Lehrgang absolviert. „Es ist mir wichtig, mich als Trainer auch weiterzuentwickeln. Und dafür ist der Lehrgang super, speziell durch den direkten Austausch mit den Ausbildern“, zu denen beispielsweise der frühere Profi und heutige Verbandstrainer Thomas Pfannkuch gehört.

Nun aber liegt Schoolmanns Fokus darauf, mit seiner Mannschaft den Weg ins Tabellenmittelfeld zu finden. Und dafür muss sie endlich zu mehr Konstanz finden. „Das ist im Moment unsere Achillesferse. Wenn die Einstellung stimmt, finden wir auch zu unserem Spiel. Und wenn wir zu unserem Spiel finden, können wir gegen jeden Gegner etwas holen“, macht der „LaBo“-Trainer deutlich.

Gegner Schwicheldt hat seine Stärke in der Offensive

Im Heimspiel gegen Schwicheldt sollen es natürlich drei Punkte sein. Zwar habe er den kommenden Gegner noch nicht gesehen, „der Saisonverlauf lässt inzwischen aber schon Rückschlüsse zu“, sagt Schoolmann. So spiegele das Torverhältnis des TSV deutlich wieder, „dass er offensiv über Qualität verfügt, allen voran mit Onur Bacaksiz und Leon Schrader. Defensiv ist Schwicheldt aber anfällig.“ 32 Gegentore stehen beim Tabellenneunten zu Buche – nur Schlusslicht FSV Schöningen II (35) hat mehr kassiert.

„Daher denke ich, dass es ein schönes, unterhaltsames Spiel werden könnte, weil beide Mannschaften offensiven Fußball spielen wollen. Entscheidend wird aber sein, wer dann auch mit der letzten Konsequenz und Überzeugung das eigene Tor verteidigt“, beschreibt Schoolmann.

