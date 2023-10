Heeseberg verspielt frühe Führung und verliert 1:2 in Rautheim

Fabian Romeike brachte seine Heeseberger in Rautheim früh in Führung. Am Ende gab es dennoch keinen Punkt für den FCH.

Nach einem Unentschieden und einer Niederlage in der Vorsaison gab es für den FC Heeseberg auch im dritten Duell mit dem FC Rautheim in der Fußball-Bezirksliga keinen Sieg. Weil er in der ersten Halbzeit eine höhere Führung verpasste, musste sich der Tabellenführer am Ende sogar mit 1:2 (1:0) bei den Braunschweigern geschlagen geben.

Die Niederlage wäre absolut vermeidbar gewesen, weil die Gäste in den ersten 45 Minuten guten Fußball gezeigt, sich aber nicht schon deutlicher abgesetzt hatten. Bereits in der 2. Minute ging die Elf von Trainer Michael Veith nach einer halbhoch hereingegebenen Ecke von Felix Maushake durch Fabian Romeike in Führung. Danach lief es für sie auf dem ungewohnten und engen Kunstrasenplatz spielerisch zwar richtig gut, der zweite Treffer wollte aber trotz bester Chancen einfach nicht gelingen. So hatten Maushake und Alexander Schrader gleich mehrfach Pech bei ihren Abschlüssen.

„Wir haben es einfach versäumt, bis zur Halbzeit den Deckel drauf zu machen“, stellte Heesebergs Trainer zur Pause fest. „Das 1:0 war viel zu wenig“, unterstrich auch sein Co-Trainer Olli Lüders.

Und wie so oft in den letzten Spielen, konnte die Veith-Elf ihre Leistung nicht über die vollen 90 Minuten konstant abrufen und gab die Zähler noch aus der Hand. Nach einem Ballverlust des FCH im Mittelfeld reagierte Rautheims Tim Schmalkoke blitzschnell, steckte den Ball flach ins Zentrum auf Thilo Dierkes durch, der Heesebergs Keeper Malte Waldau zum 1:1 überwand (66.). Und elf Minuten später kamen die Gäste zu zögerlich in die Rückwärtsbewegung und konnten Marlon Mock nicht mehr daran hindern, das 2:1 für die Braunschweiger zu erzielen.

Mit Blick auf die Effizienz des Gegners sagte Veith: „Rautheim macht aus zwei Torschüssen in der zweiten Halbzeit zwei Tore und nimmt die Punkte dann nicht ganz unverdient mit.“

Tore: 0:1 Romeike (2.), 1:1 Dierkes (66.), 2:1 Mock (77.).

