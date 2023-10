Kellerduell – FSV-Reserve ist zum Siegen verdammt

„Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel“, stellt Christopher Peine, Trainer des Fußball-Bezirksligisten FSV Schöningen II, vor dem Heimspiel gegen die Freien Turner Braunschweig II am Sonntag (13 Uhr) klar. Während die Schöninger noch immer auf ihren ersten „Dreier“ seit ihrem Aufstieg warten, haben auch die Gäste aus der Löwenstadt mit einer Durststrecke zu kämpfen. „Wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen, wird der Abstand zum rettenden Ufer langsam enorm“, unterstreicht der Coach die Wichtigkeit der Partie.

Braunschweig ist seit neun Spielen sieglos

Am 1. Spieltag bezwang die FT-Reserve überraschend den FC Heeseberg (5:4), seitdem wartet sie auf ihren zweiten Saisonsieg. „Das ist natürlich schon überraschend“, findet Peine. Nach den fünf Toren in ihrer Auftaktbegegnung gelangen den Braunschweigern in ihren übrigen neun Partien lediglich sechs Treffer. Genau der richtige Gegner also für die FSV, um endlich mal wieder hinten die Null stehen zu haben. Denn in den bisherigen Spielen offenbarten die Elmstädter einige Probleme in der Defensive, oft war der erste Torschuss des Gegners drin.

Peine fordert die „nötige Galligkeit“

Dem FSV-Trainer ist bewusst, dass sich seine Mannschaft derzeit in einer sehr schwierigen Lage befindet, das ist auch auf dem Feld zu spüren. „Es ist eine gewisse Verunsicherung bei uns vorhanden – und das ist auch verständlich“, sagt Peine. Aber wenn seine Mannschaft alles hineinwirft und einen guten Tag erwischt, kann sie am Sonntag dreifach punkten, davon ist er überzeugt. „Dafür müssen wir aber richtig in die Zweikämpfe gehen, von der ersten Minute an konzentriert sein und die nötige Galligkeit haben“, stellt Peine klar.

Personell sieht es bei den Schöningern derweil ganz gut aus. Sven Poley (krankheitsbedingt) und Marcel Vahldiek (Rückenprobleme) stehen am Sonntag zwar nicht zur Verfügung, dafür kehrt aber Luca Caringi in den Kader zurück.

