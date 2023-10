Auf Schöningens Pleite in der Liga folgt der Erfolg im Pokal

Am Samstag hatten Luis Mika Begau (grätschend) und die Schöninger noch das Nachsehen gegen Salzgitter (in Blau). Am Dienstag gewann die JSG dann aber das Pokalspiel in Vorsfelde.

Dieser Punktgewinn fühlt sich wie ein Sieg an: Die B-Jugendfußballer der JSG Frellstedt/Wolsdorf lagen bis in die Nachspielzeit mit 2:4 gegen den SSV Vorsfelde II hinten. Durch zwei ganz späte Treffer behielt die Elf von Trainer Ole Paeschke aber doch einen Zähler zu Hause. Die A-Junioren der JSG Schöningen blieben in der Landesliga zwar ohne Punkte, gewannen dafür aber ihr Pokalspiel.

A-Junioren, Landesliga

JSG Schöningen – SCU SalzGitter 1:3 (0:0). Tore: 0:1 Glaub (50.), 1:1 Diefenbach (56.), 1:2, 1:3 Gomzi (70., 80.).

Unnötige Niederlage für die Schöninger: Gegen die Gäste aus Salzgitter-Bad ließen die Hausherren zahlreiche Möglichkeiten liegen und leisteten sich zudem einige unnötige Fehler in der Defensive.

A-Junioren, Bezirkspokal

SSV Vorsfelde – JSG Schöningen 2:3 (0:1). Tore: 0:1 Diefenbach (31.), 1:1 Schmidt (48.), 1:2, 1.3 Hey (66., 67.)

„Wir hatten Vorsfelde im Griff und waren die bessere Mannschaft“, freute sich Schöningens Trainer Heiko Begau. Im Vergleich zum Ligaauftritt zeigten seine Spieler eine konzentriertere Leistung. „Wir haben auch kämpferisch ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Man hat gemerkt, dass die Jungs den Sieg wollten.“

B-Junioren, Bezirksliga

JSG Helmstedt – MTV Gifhorn II 1:5 (0:4). Tore: nicht gemeldet.

Die Helmsteter müssen weiter auf ihren ersten Punktgewinn warten. Gegen den Ligaprimus MTV Gifhorn war die JSG chancenlos und verlor deutlich.

JSG Frellstedt/Wolsdorf – SSV Vorsfelde II 4:4 (1:3). Tore: 0:1 Wilke (9.), 1:1 Miftari (13.), 1:2 Hofmann (20.), 1:3 (40.), 2:3 Patold (54.), 2:4 (49.), 3:4 Marci (80.+3), 4:4 Kartal (80.+5).

„In der ersten Halbzeit haben wir noch nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, berichtete JSG-Coach Ole Paeschke. In Durchgang 2 wurden seine Schützlinge besser, trotzdem sah es lange Zeit so aus, als würden sie die Partie verlieren. „In der Nachspielzeit wurde es dann hitziger und wir sind noch zum Ausgleich gekommen. Aufgrund der zweiten Hälfte geht das auch in Ordnung“, fand Paeschke.

