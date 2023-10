Lauingen Bornum nimmt Topteam Lamme einen Punkt ab

Lauingen Mit etwas Glück, aufgrund des Einsatzes aber nicht unverdient holt die SVLB ein 2:2. Am Dienstag will sie gegen Leiferde nachlegen.

Torschütze zum 1:0 und Wegbereiter des 2:2: Jasper Reichel (rechts) hatte großen Anteil am Punktgewinn der Lauinger.

„Wenn ich in eure Gesichter schaue, habe ich den Eindruck, wir hätten gerade gegen einen Abstiegskandidaten verloren. Das verstehe ich nicht. Wir haben gegen ein absolutes Topteam 2:2 gespielt. Obwohl wir längst nicht alles gut gemacht haben, war das eine Leistung, auf die wir stolz sein können.“ Die Worte, die Marcel Schoolmann, der Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Lauingen Bornum, nach dem Heimspiel gegen den TSV Germania Lamme am Samstag an seine Spieler richtete, trafen den Nagel auf den Kopf.

Der SV fehlte ein Dutzend Spieler, weshalb der Trainer auf mehreren Positionen umstellen musste. In den letzten Minuten waren die Gastgeber völlig platt, warfen sich trotzdem noch in jeden Ball, klärten mehrmals mit Grätschen im oder am eigenen Strafraum. Genau deshalb hatten sich die Lauinger das Remis auch verdient, obwohl die Gäste über weite Strecken das bessere Team gewesen waren.

Reichel schießt „LaBo“ in Führung, Lamme schlägt doppelt zurück

„Das Spiel verlief in Wellen. Wir haben richtig gut losgelegt, dann hatte Lamme eine gute Phase, dann wieder wir – und dann hatte Lamme eine ziemlich lange gute Phase“, listete Schoolmann auf. Die SV kam zunächst mehrfach über Jasper Reichel hinter Germanias Abwehrkette. Eine dieser Situationen nutzte er zur frühen Führung (5. Minute). Lamme reagierte aber gut, drehte durch einen Kopfball-Aufsetzer von Fisnik Kajolli (12.) und – nach einem Lauinger Ballverlust im Aufbau – einen Treffer von Kim Eggers (23.) die Partie.

Nun zeigten die Gastgeber eine gute Reaktion: Reichel flankte, Marvin Schultz köpfte, der Ball sprang vom Innenpfosten vor die Linie, wo ihn Lammes Andreas Weisser beim Klärungsversuch vor dem einschussbereiten Bernd Mittendorf ins eigene Tor bugsierte (28.). Eine Minute später klärte TSV-Keeper Florian Schneider mit starker Fußabwehr gegen den erneut frei vor ihm aufgetauchten Reichel.

Danach diktierte aber für lange Zeit der Gast das Geschehen, hatte mehrere gute Chancen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit brachte sich die SV dann auch noch selbst durch schnelle Ballverluste in die Bredoullie, kam aber unbeschadet davon. Nachdem sie ihrerseits noch einmal zehn gute Minuten und durch Schultz zwei gute Chancen auf das 3:2 gehabt hatten (76., 80.), verlegten sich die Lauinger darauf, den Punkt ins Ziel zu bringen. Mit letzter Kraft gelang das auch.

Tore: 1:0 Reichel (5.), 1:1 Fisnik Kajolli (12.), 1:2 Eggers (23.), 2:2 Eigentor Weisser (28.).

Viel Zeit, um die Akkus wieder aufzuladen, bleibt den SV-Spielern nicht. Am Dienstag (14.30 Uhr) haben sie mit dem VfL Leiferde das nächste Team aus der Spitzengruppe zu Gast – dann in Bornum. „Auch da werden wir wieder sehr viel arbeiten und bereits müssen zu leiden“, ist Schoolmann überzeugt. Könne seine Mannschaft aber erneut alles aus sich herausholen und spielerisch einige Sachen noch etwas besser zu machen als gegen Lamme, sei er überzeugt, „dass wir gegen Leiferde auch eine Siegchance haben“.

