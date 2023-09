Der aktuelle Trend spricht klar für Heeseberg

Jerxheim Das zuletzt siebenmal in Folge ungeschlagene FC-Team empfängt am Sonntag den in den jüngsten vier Spielen punktlosen TSV Schwicheldt.

Die Bezirksliga-Fußballer des FC Heeseberg wollen am Sonntag (15 Uhr) beim Peiner Liga-Neuling TSV Rot-Weiß Schwicheldt ihre Serie von sieben ungeschlagenen Spielen ausbauen und in der Tabelle wieder etwas nach oben klettern. Im Falle eines Sieges würde es für den FC vom vierten mindestens auf den zweiten Platz gehen. Ob sogar die Spitzenposition drin ist, wissen die Heeseberger schon am Samstag – nach der Partie des Tabellenzweiten Germania Lamme bei der SV Lauingen Bornum.

Vor dem Spiel in Schwicheldt spricht der Trend recht klar für die Gäste. Während die Heeseberger seit dem ersten Spieltag nicht mehr verloren haben, scheint beim TSV die Euphorie nach dem Aufstieg und zwei Siegen zum Auftakt etwas abgeebbt zu sein. Durch vier Niederlagen in Folge rutschten die Gastgeber auf Rang 12 ab.

Michael Veith, Trainer des FC Heeseberg Foto: Jens Semmer / regios24

„Schwicheldt hat überraschend stark angefangen, dann aber auch stark nachgelassen“, sagt Heesebergs Trainer Michael Veith. „Das darf uns aber nicht leichtsinnig werden lassen. Wir müssen gegen so einen Aufsteiger über 90 Minuten mit voller Konzentration agieren und dem Gegner von Anfang an unser Spiel aufzwingen.“

Das gelang dem FC zuletzt nicht. „Wir haben es in Leiferde, wo wir noch glücklich gewonnen haben, und auch gegen Groß Lafferde nur in der zweiten Halbzeit gezeigt. Da hatten wir einige Male auch noch Pech beim Abschluss und haben so zwei Punkte und Platz 1 verschenkt“, blickt Veith auf das 0:0 vor Wochenfrist zurück. Nun fällt beim FCH mit Patrick Boltz wieder mal ein Innenverteidiger aus. „Wir müssen mal schauen, wie wir es anstellen, zumal ja am Dienstag schon das Derby gegen Schöningen II ansteht.“

hjt

