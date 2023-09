Für Schunter II war gegen Schöningen III „nichts zu holen“

Helmstedt Die FSV III besiegt die FC-Reserve mit 5:1. Die SG Lapautal tritt beim MTV Sunstedt nicht an und verliert die Punkte am „Grünen Tisch“.

Immer einen Schritt schneller war die Drittvertretung der FSV Schöningen (in Rot) gegen den FC Schunter II (in Blau).

Nachdem sich zum Auftakt des fünften Spieltags der 1. Fußball-Kreisklasse der TSV Grasleben und der FC Nordkreis II mit einem 4:4-Unentschieden getrennt hatten, standen am Sonntag drei Heimsiegen drei Auswärtserfolge gegenüber. Einen dieser Siege in der Ferne verbuchte die FSV Schöningen III, die bei der Kreisliga-Reserve des FC Schunter wenig Mühe hatte. Vom Platz an der Sonne grüßt weiterhin der MTV Sunstedt. Die Mannschaft von Trainer Frank Zöllner bekam die drei Punkte sowie 5:0 Tore aufgrund des kurzfristigen Nichtantritts der SG Lapautal kampflos zugesprochen.

FC Schunter II – FSV Schöningen III 1:5 (0:2). Tore: 0:1 Eigentor Ommen (15.), 0:2 Adam (37.), 0:3 Cullmann (49.), 0:4 Strauss (53.), 1:4 Odenbach (78.), 1:5 Quinque (85.).

„Die FSV war mit einigen Akteuren aus der eigenen ‚Zweiten‘ stark besetzt. Sie war ein sehr guter Gegner. Wir waren mit dem Kopf nicht bei der Sache. Es war einfach nichts zu holen für uns“, fasste FC-Trainer Max Kutscher das Geschehen kurz zusammen.

Unglücksrabe Hauke-Nils Ommen bugsierte das Leder nach einer Viertelstunde an Julius Zacher vorbei ins eigene Tor. Abdallah Mussa Adam legte für die Gäste vor der Pause nach. „Lediglich in Hälfte 2 hatten wir zehn gute Minuten“, gab Kutscher zu. Die Konsequenz: Weitere Gegentreffer durch Yannic Cullmann, Lars Strauss und Felix Quinque. Eduard Odenbach gelang lediglich der Ehrentreffer für die Hausherren.

Die weiteren Ergebnisse

TSV Grasleben – FC Nordkreis II 4:4 (3:2). Tore: 0:1 Krol (19.), 1:1 Jäger (22.), 2:1 Amler (30.), 3:1 Eigentor Wenzel (36.), 3:2 Schauzu (45.), 4:2 Schräder (63.), 4:3 Gellert (73.), 4:4 Krol (90.+2).

TSV Danndorf II – FC Heeseberg II 3:1 (0:1). Tore: 0:1 Reichelt (23.), 1:1 Mazurek (49.), 2:1 Pravata (63.), 3:1 Urban (75.).

SG Offleben/Büddenstedt – TuS Beienrode 2:5 (1:2). Tore: 0:1 N. Hoppe (6.), 1:1 Germer (14.), 1:2 Hoppe (22.), 1:3 Untermann (68.), 2:3 Walewski (73.), 2:4 Untermann (77.), 2:5 Melvin (79./Elfmeter).

SpVg Süpplingen – Meinkoter SV 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Müller (7.), 1:1 Krusevci (86.), 2:1 B. Berisha (90.+2).

STV Holzland – TSV Barmke 2:4 (1:2). Tore: 0:1 Poley (5.), 1:1 Gebregziabihier (36.), 1:2, 1:3 Poley (45., 57.), 2:3 Weigert (80.), 2:4 Poley (85./Elfmeter).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de