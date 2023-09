Schunter behält im umkämpften Derby die Oberhand

Schunters Marvin Winter (vorne in Blau) egalisierte die frühe Führung des TuS Essenrode (in Rot) im Derby. Am Ende gewann der FCS noch mit 3:1.

Neben dem Helmstedter Stadtduell zwischen dem TSV Germania und dem Helmstedter SV (2:5, wir berichteten) standen am Sonntag noch drei weitere Stadt- und Gemeindederbys in der Fußball-Kreisliga auf dem Programm. In allen dreien gab es nach recht engem Spielverlauf am Ende auch einen Sieger.

FC Schunter – TuS Essenrode 3:1 (1:1). Tore: 0:1 Dohmes (14.), 1:1 Winter (26.), 2:1 Schönfelder (58.), 3:1 Koulibaly (90.+2).

Wenig guter Fußball, viel Kampf – so fasste Julien Wossmann, Schunters Trainer, das Lehrsche Derby zusammen. „Wir kamen ganz gut rein ins Spiel, haben Zweikämpfe gewonnen und erste Akzente im vorderen Drittel gesetzt. Dann gab es aber auch schnell einen Bruch. Da machte sich bei meinen Spielern schon etwas Nervosität wegen der wirklich guten Kulisse erkennbar.“ Nach einer Hereingabe, die vom FC zu kurz abgewehrt wurde, brachte Yannick Dohmes Essenrode in Führung.

In der Folge entwickelte sich „ein Mittelfeld-Fight, es gab auf beiden Seiten kaum klare Abschlüsse“, sagte Wossmann und fügte hinzu: „Unsere Innenverteidiger, Felix Sandmann und Torge Busch, haben überragend gearbeitet.“ Beim TuS seien es vor allem Dohmes und Rouven Pieper gewesen, die im Zentrum zur Stabilität ihrer Mannschaft beitrugen. In Minute 26 rutschte dann aber mal einer durch: Sandmann setzte mit einem Diagonalball Marvin Winter ein, der nicht lange fackelte und sehenswert zum 1:1 abschloss.

Einen richtigen Schub verlieh der Treffer dem Favoriten jedoch nicht. Die Partie blieb „knackig, aber fair“, so Wossmann. „Speziell in der zweiten Halbzeit gab es sehr viele Freistöße.“ Zwar war der TuS bei diesen oft gefährlich, Treffer gelangen aber nur noch den Gastgebern. Timm Gerhardt setzte Maverick Schönfelder ein, der die Kugel in einer fließenden Bewegung annahm und per Drehschuss aus rund 25 Metern in den Torgiebel knallte. In der Nachspielzeit, als der TuS hinten aufgemacht hatte, konterte sich Schunter dann zum 3:1. „Das war kein gutes Spiel – heute ist mir das aber egal. Im Derby zählen nur die Punkte“, sagte Wossmann.

SG Rottorf/Viktoria Königslutter – FC Vatan Spor Königslutter 5:4 (3:1). Tore: 1:0 Strusch (7.), 2:0 Matthias (20.), 3:0 Fust (30.), 3:1 Cil (45.+3), 3:2 Müller (52.), 4:2 Fust (63.), 4:3 Güclü (71.), 4:4 Keskin (77.), 5:4 Thorwarth (88.), Rote Karte: FC Vatan (90.+3).

SG-Coach Dustin Thies war trotz des Erfolgs gegen den Stadtrivalen ziemlich bedient. „Du legst richtig gut los, führst 3:0, hast deutlich mehr Ballbesitz. Doch anstatt den Vorsprung ruhig runterzuspielen, wirst du plötzlich vogelwild, weil scheinbar jeder ein Tor machen möchte, und läufst in einen Konter.“ So habe seine Mannschaft den FC Vatan selbst wieder ins Spiel gebracht.

Das genügte den SG-Spielern jedoch nicht als Warnschuss. „Auch nach unserem Treffer zum 4:2 haben wir weiter gestürmt. Das war einfach unclever und unnötig“, betonte Thies, dessen Team in der Folge sogar den 4:4-Ausgleich hinnehmen musste. Rottorf/Viktoria hatte aber weitere Chancen, tauchte mehrfach allein vorm Vatan-Tor auf. Schließlich erlöste Thorsten Thorwarth die Gastgeber mit dem 5:4-Siegtreffer. „Es war ein weiterer Beleg dafür, dass uns die Konstanz innerhalb der 90 Minuten fehlt. Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, bilanzierte Thies.

SV Lauingen Bornum II – SG Sundern 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Wegener (21.), 1:1 Müller (47.), 1:2 Danesch (49.), 1:3 D. Gabriel (68.).

„Schon sehr unglücklich“ sei die Niederlage im kleinen Lutteraner Derby zustande gekommen, resümierte Lauingen Bornums Coach Marcel Flattinger. „Spielerisch und kämpferisch war das eine wirklich gute Leistung von uns. Allerdings haben wir unsere Torchancen nicht genutzt.“ Der einzige SV-Treffer kurz nach der Pause resultierte aus einem Sonntagsschuss von Magnus Müller, nachdem im ersten Abschnitt schon Sunderns Kapitän Felix Wegener einen solchen zur Gästeführung eingeschweißt hatte. Ansonsten habe die SG nur noch einen klaren Abschluss gehabt, der am Lattenkreuz landete, so Flattinger. Der zweite Durchgang „verlief dann ausgeglichen. Bitter war für uns, dass wir unmittelbar nach unserem Ausgleich das 1:2 kassiert haben.“ So sprang das Momentum sofort wieder auf die Seite der Gäste, die knapp 20 Minuten später mit dem 3:1 den Deckel drauf machten.

FC Nordkreis – SG Esbeck/TVB Schöningen 1:1 (1:0). Tore: 1:0 F. Krol (30.), 1:1 Ohlemeyer (48.).

Nordkreis behauptete sich durch das Remis im oberen Tabellendrittel, die SG vergrößerte ihren Abstand auf die Abstiegsränge auf nunmehr sechs Zähler.

TSV Danndorf – MTV Frellstedt 3:6 (2:1). Tore: 1:0 Eigentor Haberland (11.), 2:0 Jannik Fischer (35.), 2:1 J. Miersch (45.+3/FE), 2:2, 2:3 Schwörke (47., 49.), 2:4 Paeschke (54.), 2:5 Schwörke (66.), 3:5 Müller (79.), 3:6 J. Miersch (81.).

In der vergangenen Saison hatte das 5:5 in Frellstedt die Danndorfer die letzte Chance im Titelrennen mit der FSV Schöningen II gekostet. Diesmal drehte der MTV mit vier Treffern kurz vor und nach dem Seitenwechsel die Partie und fügte den Hausherren die zweite Saisonniederlage zu.

