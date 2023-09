Erste Heimniederlage: Türk Gücü fehlt die Durchschlagskraft

Im Duell zweier Aufsteiger in die Fußball-Landesliga kassierte der FC Türk Gücü Helmstedt am Sonntagnachmittag gegen den FC Germania Bleckenstedt eine 0:2 (0:2)-Niederlage. Türk Gücü ging somit im dritten Heimspiel in Folge erstmals leer aus.

Frank sorgt für den frühen Schock

Die Marschroute der Gäste, die nach dem 5:1-Erfolg vor Wochenfrist gegen Landolfshausen sofort nachlegen wollten, gab ihr Torjäger Rico Frank bereits in der 8. Minute vor. Türk Gücü bekam den Ball zweimal nicht aus der Gefahrenzone geklärt, der schließlich vor den Füßen Franks landete. Der 30-Jährige legte ihn sich zurecht und zog aus 18 Metern satt ab – das 1:0 für die Bleckenstedter. In Minute 15 tauchte Frank frei vor Helmstedts Keeper Paul Probodziak auf, doch der verhinderte mit einer Fußabwehr den zweiten Gegentreffer.

Die Bleckenstedter blieben am Drücker – und kamen dem 2:0 immer näher. Thomas Sonntag schlenzte die Kugel nach einer Ecke an den Querbalken, sein Sturmpartner Tahir Darboe köpfte den Abpraller neben das Türk-Gücü-Gehäuse (22.). Vier Minuten später war Probodziak dann doch geschlagen. Germanias Simon Toprakli durfte unbedrängt durch den Helmstedter Strafraum kurven und schloss per Flachschuss zum 2:0 ab. Eine zu diesem Zeitpunkt hochverdiente Führung der Gäste.

Erst allmählich zeigte sich auch Türk Gücü mal in der Offensive. Alireza Ghorbanis Aufsetzer stellte Germania-Schlussmann Rafael Frei aber vor keine ernsthaften Probleme (32.). Machtlos wäre Frei indes Sekunden vor dem Pausenpfiff gewesen, als Ghorbani aus 12 Metern Maß nahm und den Pfosten traf.

In Durchgang 2 verlor die Partie an Intensität. Sonntag hätte für die Gäste nach Ugur Bagcis Steckpass früh den Deckel draufmachen können, schoss aber vorbei (50.). Germania tat in der Folge nach vorne nur noch das Nötigste, ließ aber auch in der Defensive wenig anbrennen. Kurtoglus Flachschuss (72.) war die nennenswerteste Torannäherung der Helmstedter, die sich bis zum Ende bemühten, aber ohne Durchschlagskraft blieben.

Trotz der Niederlage war Helmstedts Trainer Rene Cassel nicht unzufrieden. „Wir haben besser gespielt als zuletzt gegen Hillerse, aber Bleckenstedt hat viel Qualität. Ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen, sie haben alles versucht.“

FC Türk Gücü Helmstedt: Probodziak – Krecklow, Pflüger, Mertens, Friehe (65. Ince) – Gönülcan, Kurtoglu, Grah, Ataie (82. Braun Roig) – Kilian (59. Omarkhiel), Ghorbani (73. Rowold).

Tore: 0:1 Frank (8.), 0:2 Toprakli (26.)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de