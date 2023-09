FSV Schöningen II schrammt am ersten Saisonsieg vorbei

Schöningen. Der Aufsteiger führt in Vöhrum mit 2:0 und ist in Überzahl, verpasst es aber, die Partie zu entschieden. Am Ende reicht es nur zu einem Punkt.

Sie durften am ersten Saisonsieg schnuppern, eintüten konnten sie ihn jedoch nicht. Die Bezirksliga-Fußballer der FSV Schöningen II zeigten beim TSV Arminia Vöhrum eine starke Leistung, gaben jedoch spät eine 2:0-Führung aus der Hand und trennten sich letztendlich 2:2 (0:1)-unentschieden von den Peinern.

Es hätte endlich die Belohnung für die harte Arbeit sein können, die drei Punkte waren zum Greifen nah. Doch dann der Pfiff des Unparteiischen in der Nachspielzeit – Elfmeter! Laut FSV-Coach Christopher Peine eine mehr als fragwürdige Entscheidung. „Nicht einmal Vöhrums Spieler wussten, wofür es den Elfer gab. Das ist unglaublich, ich bin echt geladen.“

Früh in Durchgang 2 schlagen die Schöninger zu

Mit dem Auftritt seiner Jungs zuvor war Peine dafür aber zufrieden. „Die Leistung hat gestimmt – und das, obwohl wir nur 14 Mann waren und ich selbst auf die Bank musste.“ Kapitän Martin Valley hatte die Elmstädter per direktem Freistoß in Führung gebracht (49. Minute), Yannic Werner das 2:0 erzielt (64.). Was man der FSV jedoch ankreiden muss, ist, dass sie die Partie nicht vorzeitig mit dem dritten Treffer entschieden hat – und das, obwohl sie knapp 35 Minuten in Überzahl spielte. So ließ die Peine-Elf mehrere gute Chancen liegen und verschoss sogar einen Elfmeter.

Und wie so oft in dieser Saison wurde Schöningen dafür bestraft. Lukas Nensel sorgte eine Viertelstunde vor dem Ende für den Anschlusstreffer, und in der Nachspielzeit folgte vom Punkt aus die große Enttäuschung. „Natürlich ist es ärgerlich, dass wir nur einen Punkt geholt haben. Aber wir nehmen ihn mit und werden weitermachen“, sagte Peine.

Tore: 0:1 Valley (49.), 0:2 Werner (64.), 1:2 Nensel (75.), 2:2 Milicevic (90.+7/FE).

Gelb-Rot: Vöhrum (57.).

