Lauingen Bornum darf nur kurz auf die Überraschung hoffen

Bastian Vahldiek (links) lieferte die Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich der Lauinger, die sich am Ende dem BSC Acosta (in Schwarz) aber noch geschlagen geben mussten.

Die Überraschung in Bornum blieb aus: Fußball-Bezirksligist SV Lauingen Bornum kämpfte sich am Sonntag zwar nach einem 0:2-Rückstand gegen den Aufstiegskandidaten BSC Acosta zurück ins Spiel und glich aus. Am Ende mussten sich die Gastgeber aber noch mit 2:5 (1:2) geschlagen geben.

„Diese Niederlage wird uns nicht zurückwerfen“, stellte SV-Trainer Marcel Schoolmann nach dem Abpfiff klar. Der Sieg der Braunschweiger gehe schon in Ordnung, da sie insgesamt mehr vom Spiel sowie mehr klare Torchancen hatten. „Ein 2:3 aus unserer Sicht hätte aber besser gepasst“, sagte Schoolmann.

Landesliga-Absteiger Acosta war zunächst das bessere, das aktivere Team, die Lauinger waren aber gut drin in den Zweikämpfen. So wurde es zwar gerade nach Ballverlusten der SV in der Vorwärtsbewegung einige Male gefährlich. Die Hintermannschaft der Hausherren, allen voran Daniel Junge, konnte die Situation jedoch immer noch entschärfen. Nach 28 Minuten musste Schoolmann dann aber seinen zweiten Innenverteidiger An­dre Thielecke verletzungsbedingt ersetzen. Im folgenden Angriff Acostas – wieder nach Balleroberung – kam die SV nicht schnell genug in die Umschaltbewegung. Niklas Neudorf brachte die Gäste in Front (30.).

Acosta legt nach, Lauingen Bornum schlägt schnell zurück

Sieben Minuten später passte die Zuordnung bei der SV nicht, der BSC verlagerte das Spiel von rechts nach links und Marley Oktay schob schließlich zum 2:0 ein. Erst jetzt setzten auch die Hausherren richtige Offensivakzente. Am Schuss des freigespielten Raphael Spilker war Acostas Schlussmann noch dran, Johannes Weihe lief aber durch und staubte ab – das 1:2 (40.).

„Kurz vor und in den 20, 25 Minuten nach der Pause waren wir gut drin. Da dachte ich wirklich, dass wir etwas mitnehmen können“, berichtete Schoolmann. Marvin Schultz nährte diese Hoffnung, als er eine Hereingabe von Bastian Vahldiek verwertete (67.). „Leider hielt das 2:2 nicht lange genug“, bedauerte der SV-Coach. Zweimal bekam sein Team im Zentrum keinen richtigen Zugriff – zweimal klingelte es im Lauinger Kasten (72., 77.). Damit war die Partie entschieden.

Ärgerlich: In der 84. Minute grätschte Daniel Junge einen Braunschweiger mustergültig ab, traf diesen dann aber beim Abrollen. Der Schiedsrichter wertete es als Nachtreten und zückte glatt Rot – völlig überzogen. Damit drohen der SV vorerst beide Stamm-Innenverteidiger auszufallen.

Tore: 0:1 Neudorf (30.), 0:2 Oktay (37.), 1:2 Weihe (40.), 2:2 Schultz (67.), 2:3 Preß (72.), 2:4 Schweighardt (77.), 2:5 Neudorf (90.+2). Rote Karte: Junge (84., SVLB).

