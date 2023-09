Helmstedts Jugendfußballer bleiben ohne Zählbares

Nichts zu holen für die Helmstedter Nachwuchsfußballer auf Bezirksebene. Sowohl die A- als auch die B-Junioren blieben am vergangenen Spieltag ohne etwas Zählbares.

A-Junioren, Landesliga

JSG Schöningen – FC Eintracht Northeim 1:3 (1:3). Tore: 1:0 Pralle (8.), 1:1 Semenic (16.), 1:2 Metje (29.), 1:3 Braun (45.+1).

„15 gute Minuten reichen halt nicht, um ein Fußballspiel zu gewinnen“, ärgerte sich Schöningens Trainer Heiko Begau. Seine Mannschaft hatte den besseren Start erwischt und war früh in Führung gegangen, „mit dem Ausgleichstreffer haben wir dann aber nachgelassen.“ Besonders in der Abwehr stand die JSG nicht mehr sattelfest, so wurde den Gästen aus Northeim zu viel Platz angeboten – und diesen nutzten sie, um noch im ersten Durchgang zwei weitere Treffer zu erzielen. Nach dem Seitenwechsel blieb eine Aufholjagd der Schöninger aus. „Wir waren hauptsächlich aufs Verteidigen bedacht, waren nur in einer einzigen Situation in Northeims Sechzehner“, so Begau. „Nun haben wir aber die drei stärksten Team der Liga hinter uns, gedanklich beginnt die Saison jetzt für uns erst richtig.“

B-Junioren, Bezirksliga

JSG Helmstedt – SSV Vorsfelde II 0:3 (0:0). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Perez (17../FE, 33., 46.).

Die Helmstedter müssen weiter auf den ersten Punktgewinn warten. Gegen Vorsfeldes Zweitvertretung „sind wir viel zu ängstlich in die Partie gegangen“, monierte JSG-Coach Marcel Meyer. Nach einer Trinkpause lief es zwar besser, „aber ein Tor blieb uns verwehrt“. Wenige Minuten vor und nach dem Seitenwechsel trafen die Gäste, „damit war die Messe dann auch schon gelesen“, meinte Meyer. Bereits am Donnerstagabend nehmen die Helmstedter einen neuen Anlauf, um die ersten Punkte in der Bezirksliga zu holen. Ab 18 Uhr gastieren sie beim JFV Kickers.

JSG Frellstedt/Wolsdorf – VfB Fallersleben II 0:2 (0:2). Tore: 0:1 Munte (11.), 0:2 Brauer (35.).

Eine Woche nach ihrem ersten Bezirksliga-Sieg (5:3 gegen die JSG Isenhagen) musste Frellstedt einen Rückschlag hinnehmen. Gegen Fallerslebens Reserve lag die Elf von Trainer Ole Paeschke früh zurück und musste sich letztendlich mit 0:2 geschlagen geben.

