TSG Königslutter verpasst möglichen Auftaktsieg in Göttingen

Bis ins Schlussviertel hinein waren die Basketballer der TSG Königslutter auf einem guten Weg, mit einem Auswärtserfolg in die Landesliga-Spielzeit zu starten. Dann aber leisteten sie sich eine rund fünfminütige Schwächephase und mussten sich beim ASC 46 Göttingen III noch mit 71:78 (19:19, 22:18, 14:16, 16:25) geschlagen geben.

Nachdem sie die beiden Vergleiche mit der „Dritten“ des ASC in der vergangenen Saison verloren hatten, sah es dieses Mal so aus, als könnten die Lutteraner erstmals als Sieger das Parkett verlassen. Dabei fehlten ihnen mit Center Jannik Stump und Aufbauspieler Julien Lopez zwei wichtige Spieler. „Wie das bei einem ersten Spiel nach der Sommerpause eben so ist, hat natürlich einiges noch nicht so richtig funktioniert“, sagte TSG-Spielertrainer Christian Schöndube. „Die Göttinger haben sehr körperbetont und agil verteidigt, insbesondere gegen unsere Distanzschützen, und unseren ballführenden Spieler in Ganzfelddeckung genommen.“ Dadurch wurden Lars Meyer und Schöndube selbst weitgehend aus der Offensive genommen.

Dennoch gestaltete die TSG das Duell völlig offen, ging sogar mit einem Vier-Punkte-Vorsprung in die Halbzeitpause. Bis Anfang des vierten Viertels lagen nie mehr als fünf Zähler zwischen den Teams. Das wäre aus TSG-Sicht jedoch möglich gewesen, denn „im dritten Abschnitt haben wir sehr mit den Schiedsrichtern gehadert. Wir haben richtig viel eingesteckt, trotzdem hatten wir am Ende zehn, Göttingen nur zwei Mannschaftsfouls zu Buche stehen“, sagte Schöndube. Bei einer konsequenteren Linie hätte sich sein Team über die fälligen Freiwürfe durchaus etwas absetzen können.

So aber stand es in der 33. Minute 59:59 – „und dann gab es bei uns eine schwache Phase, in der die Göttinger aber auch alles getroffen haben“, berichtete der TSG-Coach. Die Gastgeber zogen auf 76:65 (38.) davon – die Vorentscheidung.

TSG: Meyer, Koch, Jenrich 7 Punkte, Schuster 6, Frassek 24, Rast 5/1 Dreier, Schöndube 6, Jähnich 5/1, Collignon 18/1.

