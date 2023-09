9:1! Der MTV Sunstedt ballert sich weiter durch die Liga

Der MTV Sunstedt marschiert weiter durch die 1. Fußball-Kreisklasse! Auch beim FC Nordkreis II feierte die Elf von Trainer Frank Zöllner einen Kantersieg, gewann mit 9:1. Dicht auf den Fersen bleibt der STV Holzland, der ebenfalls den vierten Sieg im vierten Spiel feierte.

FC Nordkreis II – MTV Sunstedt 1:9 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 Meeh (4., 24., 0:3 Lunkewitz (38.), 0:4 Lyra (47.), 0:5 Keppler (54.), 1:5 Ross (55.), 1:6 Schulz (75.), 1:7 Johne (76.), 1:8 Schulz (78.), 1:9 Johne (88.).

Die Gäste ließen der FC-Reserve nicht den Hauch einer Chance. „Nordkreis hat im gesamten Spiel einmal auf unser Tor geschossen – und der Ball war dann auch drin. Ansonsten haben wir nichts zugelassen“, erklärte MTV-Trainer Frank Zöllner. „Die Jungs sind derzeit auf einem guten Weg. Sie sind fleißig im Training und setzen die taktischen Vorgaben in den Spielen gut um. Sie machen über 90 Minuten alle wichtigen Meter.“ Zöllner ist bewusst, dass seine Mannschaft nach dem gelungenen Saisonstart euphorisiert ist, „das ist auch gut so. Aber es ist nur eine Momentaufnahme. Im Fußball kann es auch ganz schnell wieder anders aussehen. Deshalb muss ich die Jungs erden.“ So will er sicherstellen, dass seine Spieler sich nicht auf den letzten Spielen ausruhen und auch in den nächsten Wochen weiter Vollgas geben.

Die weiteren Ergebnisse

SG Lapautal – FC Schunter II 3:5 (3:2). Tore: 0:1 Hage (7.), 1:1 Ostendorp (8.), 2:1, 3:1 Gosse (15., 19.), 3:2, 3:3, 3:4 Stegen (30., 63., 65.), 3:5 Hage (70.).

FSV Schöningen III – SG Offleben/Büddenstedt 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Abdulrahman (49.), 1:1 Strümpel (52.).

TuS Beienrode – STV Holzland 2:6 (2:4). Tore: 0:1 Kahlert (3.), 1:1 Hoppe (10.), 1:2 Vogel (13.), 1:3 Kahlert (18.), 2:3 Hoppe (32.), 2:4 Reichard (40.), 2:5 Müller (85.), 2:6 Vogel (88.).

Meinkoter SV – TSV Danndorf II 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Müller (45.+4), 2:0 Clausing (84.), 2:1 Mazurek (86.), 2:2 Bischoff (90.+1).

FC Heeseberg II – TSV Grasleben 3:3 (1:1). Tore: 0:1 Alt (41.), 1:1 Heiland (44.), 2:1, 3:1 Naumann (71., 77.), 3:2 Eigentor Meyer (82.), 3:3 Engelke (86.).

