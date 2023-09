FC Heeseberg behauptet Platz 1 dank Schrader-Doppelpack

Der FC Heeseberg hat das Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga 2 beim bisherigen Tabellenzweiten VfL Leiferde knapp mit 2:1 (0:1) gewonnen und damit den Platz an der Sonne erfolgreich verteidigt. Wirklich zufrieden war FC-Coach Michael Veith dennoch nicht.

Hintergrund war die schwache Leistung seiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten. „In der ersten Halbzeit haben wir weit unter Form gespielt, kaum Zweikämpfe gewonnen und nur eine echte Torchance gehabt“, haderte Veith. Gerade gegen eine Mannschaft wie Leiferde, „die ziemlich robust auftritt, geht das einfach nicht“.

So hatte der VfL deutlich mehr – auch gute – Chancen, blieb aber immer wieder an der von Danny Kaletta und Niklas Wikert gut organisierten Heeseberger Abwehr hängen oder scheiterte am glänzend aufgelegten FC-Keeper Malte Waldau. Nach 17 Minuten musste bei den Gästen Marcel Hentschel verletzt raus, wenig später signalisierte auch Kaletta, dass es für ihn nicht weitergeht. Als er behandelt wurde und nur zehn Heeseberger auf dem Platz standen, traf Leiferdes Dominik Gaus per Kopfball zum 1:0 (26.). Es folgten weitere VfL-Chancen, ehe Florian Naumann die einzige Gelegenheit des FC vergab (35.).

„Mit dem 0:1 zur Pause waren wir noch sehr gut bedient“, sagte Veith. Und sein Mannschaftskapitän Niklas Wikert bestätigte: „In der ersten Halbzeit waren wir ja gar nicht auf dem Platz. Hätte Leiferde das 2:0 gemacht, wären wir weg gewesen.“

Der FC steckte zwar nicht auf, doch auch zu Beginn des zweiten Durchgangs lief es noch nicht besser. Erst als Michael Veith in der 63. Minute einen Doppelwechsel vornahm, kam Schwung rein – dann aber richtig. Nur eine Minute später bediente Fabian Romeike Alexander Schrader, der per Kopf den Ausgleich erzielte. Nach einer Ecke von Andre Harmel traf Schrader dann auch noch zum 2:1-Siegtreffer (86.). Die Schlussoffensive Leiferdes überstand der FC dann unbeschadet. „Das war ein sehr glücklicher Sieg für uns“, hielt Veith letztlich fest.

Tore: 1:0 Gaus (26.), 1:1, 1:2 Schrader (64., 86.).

