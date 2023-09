Lauingen Bornum stoppt Negativserie mit Arbeitssieg

Bornum. Spielerisch ist nicht alles Gold, was glänzt, sagt SV-Trainer Marcel Schoolmann. Doch sein Team gewinnt in Wendezelle mit 3:1.

Jasper Reichel (links) war beim Erfolg über den TSV Wendezelle (in Schwarz) Lauingen Bornums Mann des Spiels.

Endlich! Nach zuvor sechs Pflichtspielen ohne dreifachen Punktgewinn beendete Fußball-Bezirksligist SV Lauingen Bornum seine Negativserie am Sonntag mit einem 3:1 (2:0)-Erfolg beim TSV Wendezelle. „Spielerisch war längst noch nicht alles wieder Gold, was glänzte, aber diesen Erfolg haben wir uns über Einsatz, Leidenschaft und eine gute Arbeit gegen den Ball verdient“, bilanzierte SV-Trainer Marcel Schoolmann anschließend.

Wendezelle erwies sich erwartungsgemäß als unangenehmer Gegner. Zudem habe man bei seiner Mannschaft „gemerkt, dass aufgrund der Ergebnisse der vergangenen Wochen in einigen Szenen die letzte Selbstverständlichkeit doch noch fehlte“, erklärte Schoolmann. Und doch ging seine SV zügig in Führung. Nach einem langen Ball von Andre Thielecke nahm Jasper Reichel die Kugel gut mit, schloss dann zwar etwas überhastet ab, es reichte aber, um Wendezelles Schlussmann zu überwinden (9.).

Jasper Reichel ist der Mann des Spiels

„Wir waren dann ganz gut drin in der Partie, haben aus dem Spiel heraus fast nichts zugelassen. Über Standards war Wendezelle aber immer gefährlich“, sagte Schoolmann, der am Ende noch ein Sonderlob an Reichel aussprechen sollte: „Er war heute unser Mann des Spiels.“ Denn auch das 2:0 (37.) ging auf das Konto der diesmal als Linksaußen aufgebotenen Nummer 8 der SV. Die Vorlage lieferte mit Daniel Junge erneut ein Innenverteidiger.

Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs hatten die Gäste die Partie im Griff, „da haben wir es aber verpasst, den Deckel draufzumachen“, so der SV-Coach. Durch einen abgefälschten Schuss, der als Bogenlampe über „LaBo“-Keeper Sebastian Dickhuth im Netz landete, kam Wendezelle noch mal heran (77.). „Eine Torchance hatte der TSV dann noch“, erklärte Schoolmann. Ansonsten habe für seine Elf aber keine Gefahr mehr bestanden. Stattdessen stellte Bernd Mittendorf in der Nachspielzeit noch auf 3:1 – Vorlage: Jasper Reichel.

Tore: 0:1, 0:2 Reichel (9., 37.), 1:2 Hantel (77.), 1:3 Mittendorf (90.+3).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de