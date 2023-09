Die nächste unnötige Niederlage für die FSV II

So ist es eben, wenn man ganz unten in der Tabelle steht: Die Bezirksliga-Fußballer der FSV Schöningen II mussten sich am Donnerstagabend dem SC RW Volkmarode trotz ordentlicher Leistung mit 1:3 (0:1) geschlagen geben. In den entscheidenden Situationen fehlte der Mannschaft von Trainer Christopher Peine einfach das nötige Spielglück.

Wie in fast jedem Spiel in dieser Saison, lief die FSV in der Anfangsphase der Musik hinterher. Bereits in der 4. Minute hatten die Gäste aus Volkmarode die Chance zur Führung, ließen diese aber ungenutzt. „Wir waren am Anfang verunsichert und nervös, haben viele Fehlpässe im Zentrum gespielt“, erläuterte Peine. Die Quittung: In Minute 17 köpfte Volkmarodes Ben Skopljak seine Farben in Führung.

FSV-Keeper Nabel verschuldet Strafstoß – und pariert diesen

Und nur wenige Minuten darauf räumte FSV-Keeper Philipp Nabel einen Gäste-Spieler im Strafraum um – Elfmeter. Nabel bügelte seinen Fehler jedoch wieder aus, hielt sowohl den Strafstoß als auch den Nachschuss. „Ich habe gehofft, dass wir aus dieser Szene etwas Kraft schöpfen können und nun besser im Spiel sein würden“, sagte Peine. So kam es zunächst auch. Bis zur Pause hatte seine Elf einige Möglichkeiten, vergab diese aber.

Schlüsselszene: Nackenschlag statt Elfmeterpfiff für Schöningen

Nach fast einer gespielten Stunde hatte Dominik Bode nach Hereingabe von Christopher Münch die große Chance auf den Ausgleich, doch wieder landete der Ball nicht im Tor. „Im direkten Gegenzug macht Volkmarode dann das 2.0.“ Die Hausherren gaben sich jedoch noch nicht auf und kamen noch einmal zurück ins Spiel. Einen zu kurzen Rückpass erlief Bode, der auf 1:2 verkürzte. Im Anschluss wurde es hektisch. Münch wurde in Volkmarodes Strafraum gefoult, „aber der Schiedsrichter hat nicht gepfiffen und Volkmarode uns dann erneut ausgekontert“, ärgerte sich Peine. „So stand es statt 2:2 auf einmal 1:3.“

Der Sieg der Volkmaroder gehe laut Peine dennoch in Ordnung, „der SC war einfach reifer und robuster. Aber wenn wir den Elfmeter vor dem 1:3 bekommen, dann sieht es hier ganz anders aus“, meinte der Coach. „Wir wollen jetzt übers Wochenende die Köpfe frei bekommen und dann geht es wieder weiter.“

Tore: 0:1 Skopljak (17.), 0:2 Kramer (57.), 1:2 Bode (74.), 1:3 Hindermann (78.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de