JSG Schöningen verliert unglücklich in Gifhorn

Ärgerliche Niederlage für die A-Jugendfußballer der JSG Schöningen: Beim MTV Gifhorn musste der Landesligist eine 1:2-Niederlage hinnehmen. Spielfrei waren indes die B-Junioren der JSG Helmstedt und der JSG Frellstedt/Wolsdof.

Es war eine vermeidbare Niederlage für die JSG, „denn wir hatten in der ersten Halbzeit viele gute Chancen“, resümierte Schöningens Trainer Heiko Begau. Sein Team traf unter anderem den Pfosten. „Mit etwas Glück gehen wir mit einer 2:0-Führung in die Pause.“ Nach dem Seitenwechsel kassierte seine Elf das 0:1 per direktem Freistoß (56.), in der Schlussphase erhöhte der MTV (82.).

„Uns ist zwar noch der Anschlusstreffer durch Jonas Diefenbach gelungen, aber am Ende haben uns die Zeit und auch etwas die Kräfte gefehlt. Gifhorn wirkte etwas fitter“, erklärte Begau. „Es war auf jeden Fall mehr drin, diese Niederlage war unnötig und tut auf jeden Fall weh.“

Tore: 1:0 James (56.), 2:0 Kaub (82.), 2:1 Diefenbach (88.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de