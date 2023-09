TSV Germania lässt durch spätes Gegentor erstmals Federn

Bewegung an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga: Weil sich der TSV Germania Helmstedt im Heimspiel gegen Frellstedt nach einem späten Gegentreffer mit einem 2:2-Unentschieden begnügen musste, kletterte der FC Schunter auf Platz 1. Der Bezirksliga-Absteiger behauptete sich gegen die SG Sundern mit 3:0. Am anderen Ende der Tabelle warten der FC Vatan Spor Königslutter und die TB Wendhausen weiter auf die ersten Zähler der Saison.

TSV Germania Helmstedt – MTV Frellstedt 2:2 (2:1). Tore: 1:0 Stotmeister (3.), 2:0 Warneke (20.), 2:1 N. Miersch (25./FE), 2:2 Peters (90.+4).

„Es war eine ärgerliche Schlusssequenz mit zwei für uns unglücklichen Entscheidungen, die zum Ausgleich führten“, sagte Marc Klinzmann, der den privat verhinderten TSVG-Coach Nils Schräder vertreten hatte. In der Nachspielzeit wurden die Helmstedter zunächst in der Entstehung einer Großchance wegen einer umstrittenen Abseitsstellung zurückgepfiffen. Die Gäste schlugen den Freistoß lang nach vorne, wo Mika Peters „unseren Verteidiger aus meiner Sicht regelwidrig weggeblockt, den Ball dann aber stark verarbeitet und das 2:2 erzielt hat“, berichtete Klinzmann und stellte klar: „Wir müssen uns an die eigene Nase fassen, weil wir es vorher nicht geschafft haben, den Deckel draufzumachen.“

FC Schunter – SG Sundern 3:0 (0:0). Tore: 1:0, 2:0 Schönfelder (50., 55.), 3:0 Claus (58.).

„Die SG hat es richtig gut gemacht und selbst auf dem großen Platz in Lehre defensiv sehr kompakt gestanden“, erkannte FC-Trainer Julien Wossmann an. Dennoch bot seine Mannschaft „richtig gute erste 10, 15 Minuten“ – was fehlte, war ein Torerfolg. Zweimal konnte Sundern gerade noch auf der Linie klären. Als es dann einen Bruch in Schunters Spiel gab, hätten die Gäste ihre Chance gewittert. Weil die SG nun etwas höher stand, ergaben sich Räume in der Tiefe für die Hausherren. Der eingewechselte Maverick Schönfelder nutzte dies, um nach einem Steckpass von Dominik Claus die Führung zu erzielen. Fünf Minuten später legte er auch das 2:0 nach, ehe er für Claus das 3:0 auflegte. „Danach war es offensichtlich zu heiß für uns“, kommentierte Wossmann die dürftige letzte halbe Stunde seiner Elf.

FC Türk Gücü Helmstedt II – TSV Danndorf 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Welter (2.), 0:2 Jannik Fischer (64.), 0:3 Batzler (73.), 0:4 Jannes Fischer (80.).

Türk Gücüs Coach Kemal Durmaz war nach der Partie „sehr enttäuscht, weil wir heute mannschaftlich nichts angeboten haben. Wir sind nicht ins Spiel reingekommen und das frühe Gegentor hat uns zusätzlich wehgetan.“ Das Aufbauspiel bis ins Mittelfeld sei noch ganz in Ordnung gewesen, von da an „kamen unsere Pässe aber nicht an, wir haben uns viele Fehler in der Ballannahme geleistet. Auch die Kommunikation und das Miteinander haben gefehlt“, bilanzierte Durmaz geknickt. Letztlich hätten die Danndorfer, obwohl sie auf „ein sehr einfaches Spiel“ setzten, verdient gewonnen. „Sie haben hinten zwei, drei Pässe gespielt, dann einen langen Ball geschlagen – und viermal konnten wir es eben nicht verteidigen“, gestand der Türk-Gücü-Coach.

Zwei Danndorfer Torschützen unter sich: Jannes Fischer (Nummer 10) klatscht nach dem 2:0 mit Jannik Fischer (4. von links) ab. Foto: Jens Neumann / regios24

SV Lauingen Bornum II – FC Vatan Spor Königslutter 5:1 (3:0). Tore: 1:0 Schnur (4./FE), 2:0 Lumpe (16.), 3:0 Schnur (37.), 4:0 Vahldiek (64.), 4:1 Krusevci (76.), 5:1 Kleemann (90.+1). Gelb-Rot: Vatan (75., 88.), SVLB II (89.).

Die Gastgeber legten früh den Grundstein für ihren zweiten Saisonsieg. „In der ersten Halbzeit waren wir das deutlich stärkere Team und hatten Chancen für einige Tore mehr“, erklärte Marcel Flattinger, Coach der SVLB-Reserve. Mit der 3:0-Führung im Rücken habe sein Team den FC Vatan im zweiten Durchgang etwas kommen lassen – mehr als das zwischenzeitliche 1:4 sprang für den FC jedoch nicht heraus. In der Schlussphase wurde es auf dem Platz dann allerdings noch mal hitzig und am Ende recht luftig: Zwei Gäste- sowie ein SV-Spieler flogen mit Gelb-Rot vom Platz. Justus Kleemann erzielte letztlich noch den Treffer zum 5:1-Endstand.

Außerdem spielten:

SG Rottorf/Viktoria Königslutter – TB Wendhausen 3:1 (0:0). Tore: 1:0 Schwesig (48.), 2:0 Matthias (56.), 2:1 Ranft (60.), 3:1 Ada (90.+2).

TuS Essenrode – SG Esbeck/TVB Schöningen 7:2 (2:2). Tore: 0:1 Hochgräfe (17./FE), 0:2 Ohlemeyer (28.), 1:2, 2:2, 3:2 Hampel (32., 33., 56.), 4:2 Droste (60.), 5:2 Svoboda (80./FE), 6:2, 7:2 Droste (81., 86.). Rot: SG (79.).

