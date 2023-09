Gödde köpft FC Heeseberg an die Spitze

Der neue Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga 2 heißt FC Heeseberg! Der knappe 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den TSV Germania Lamme war bereits der fünfte Sieg in Serie für die Mannschaft von Trainer Michael Veith, die erstmals in dieser Saison vom Platz an der Sonne grüßt.

Hannes Benda gibt Comeback zwischen den Pfosten

In den Anfangsminuten gab es kaum ernsthafte Torszenen, denn beide Abwehrreihen räumten kompromisslos ab. Den ersten Aufreger der Partie gab es nach sieben Minuten: FC-Keeper Hannes Benda, der überraschend nach langer Verletzungspause wieder in der Startelf stand, schlug bei einer Rückgabe über den Ball. Niklas Wikert reagierte jedoch schnell und klärte den Ball vor Lammes Angreifer Fisnik Kajolli. Auf der Gegenseite hatte Jens-Olaf Rick kurz vor der Pause die Chance, seinen FCH in Führung zu bringen, doch sein Kopfball verfehlte das Ziel recht deutlich.

Erster Treffer des FC Heeseberg zählt nicht

Auch kurz nach Wiederanpfiff suchte Heeseberg den Weg nach vorne. Eine Hereingabe von Rick wurde gerade noch so vor dem einschussbereiten Alexander Schrader geklärt. Nach einer knappen Stunde durfte die Veith-Elf dann jubeln, jedoch nur für wenige Augenblicke: Felix Maushake brachte einen Freistoß hoch in den Strafraum, Danny Kaletta sprang am Höchsten und brachte das Leder per Kopf im Lammer Kasten unter. Doch der Schiedsrichter gab den Treffer nicht, Kaletta soll ein Stürmerfoul begangen haben.

Niklas Gödde sorgt per Kopf für die Führung

Allzu lange mussten sich die Hausherren jedoch nicht ärgern, denn in Minute 67 lag der Ball wieder im Tor – und dieses Mal zählte der Treffer. Nach einer Ecke von Nico Lübbecke köpfte Niklas Gödde das Spielgerät einem Lammer Verteidiger an den Rücken – und der Ball landete hinter der Linie.

In den letzten 20 Minuten warf der TSV Germania noch einmal alles nach vorne, doch Benda war bei seinem Comeback nicht zu überwinden und die Heeseberger kletterten dank des knappen Siegs an die Tabellenspitze. FC-Coach Michael Veith war nach dem fünften „Dreier“ in Serie zufrieden: „Insgesamt war es ein verdienter Sieg“, sagte er und fügte an: „Ich hätte Lamme stärker erwartet.“

Tor: 1:0 Gödde (67.)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de