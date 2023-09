Barmke verliert unglücklich bei Holstein Kiel

Punkte gab es diesmal nicht, und eine gewisse Enttäuschung war auch zu spüren. Doch Marcel Kirchhoff, Trainer der Regionalliga-Fußballerinnen des TSV Barmke, lobte seine Mannschaft nach der 1:2-Niederlage bei Holstein Kiel. „Ich kann meiner Mannschaft für diese Leistung nur ein Kompliment aussprechen. Wir können viele positive Sachen mitnehmen.“

Eckl feiert Startelfdebüt

Aufgrund einiger Ausfälle war der Coach gezwungen, seine Startformation im Vergleich zum 5:0-Sieg gegen Büppel aus der Vorwoche umzustellen. So feierte die junge Hanna Eckl ihr Startelfdebüt. Die Barmkerinnen kamen nicht gut in die Partie und leisteten sich immer wieder kleine Fehler, so zappelte der Ball bereits in der 6. Minute im eigenen Tornetz. „Das Gegentor war auf jeden Fall vermeidbar, wir waren zu Spielbeginn einfach noch nicht richtig geordnet“, erklärte Kirchhoff.

Kirchhoff ist von der Reaktion begeistert

Die Antwort seiner Mannschaft imponierte ihm dann jedoch. „Fußballerisch war das in der ersten Halbzeit richtig, richtig stark von uns.“ Auch aus Drucksituationen befreiten sich seine Schützlinge spielerisch, und sie erarbeiteten sich gute Torchancen. Ziska Völker und Jannika Pribyl scheiterten zunächst mit ihren Abschlüssen an Kiels Torfrau Caja Paulsen, in Minute 35 gelang dann aber der Ausgleichstreffer. Eckl hatte das Auge für die startende Völker, die den Ball im Tor unterbrachte.

„In der Halbzeitpause habe ich den Mädels dann gesagt, dass sie die kleinen Fehler minimieren müssen, dann würden wir mindestens einen Punkt mitnehmen“, berichtete Kirchhoff. Doch es war eben einer dieser Fehler, der seinem Team das Genick brach. Ein Rückpass auf Torhüterin Jana Tauer geriet zu kurz, Kiels Johanna Labuj erlief sich den Ball und schon zum 2:1 für die Gastgeberinnen ein (64.). „Danach hatten wir zwar noch zwei Chancen, aber wir sind mehr so zwingend gewesen.“

„Haben den Gegner durch unsere Fehler stark gemacht“

Natürlich sei die Enttäuschung nach der ersten Saisonniederlage bei den Barmkerinnen groß gewesen, „aber mit der Leistung können wir eigentlich zufrieden sein“, fand Kirchhoff. „Wir haben das Spiel nicht verloren, weil der Gegner besser war. Wir haben ihn nur durch unsere Fehler stark gemacht.“ Besonders freute sich der Trainer über die Leistung von Startelfdebütantin Hanna Eckl. „Sie hat wirklich ein tolles Spiel gemacht und den Treffer zum 1:1 vorbereitet.“

TSV: Tauer – Gummert, Müller, Wohlfahrt, Reckewell – Eckl, Runge – Querfurth (80. Jaschke), Spelly, Pribyl (88. Georg) – Völker (74. Miszczak).

Tore: 1:0 Harder (6.), 1:1 Völker (35.), 2:1 Labuj (64.).

