Viele Chancen, kein Tor – Türk Gücü Helmstedt verliert 0:1

„Unnötig“ – es war ein Wort, das Coach René Cassel am späten Sonntagnachmittag immer und immer wieder bemühte. Ein Wort, das vor allem eines deutlich machte: Die 0:1 (0:0)-Niederlage seines Fußball-Landesligisten FC Türk Gücü Helmstedt beim TSV Landolfshausen/Seulingen war richtig bitter – und das eben gleich aus mehreren Gründen.

Die Gäste waren die klar spielbestimmende Mannschaft, die sich obendrein noch zahlreiche Hochkaräter erarbeitete. Alleine in Durchgang 1 standen vier sogenannte 100-Prozentige zu Buche, doch kein Helmstedter schaffte es, das Leder an Landolfshausens starkem Schlussmann Aleksandar Stankovic vorbei zu befördern. „Uns hat die letzte Konsequenz im Abschluss gefehlt. Wir hätten eigentlich schon mit einer 2:0-Führung in die Pause gehen müssen“, monierte Cassel, der mit einem

4-2-3-1-System begonnen und einen von zwei weiteren Neuzugängen in die Startelf beordert hatte. Sezer Gönülcan war ebenso wie Abdallah Sulaiman kurzfristig von den FT Braunschweig gekommen.

Gute Ansätze bei Gönülcan

„Bei Sezer hat man die Ansätze gleich gesehen. Er ist dribbelstark, gut im Passspiel. Es hat aber noch ein bisschen die Bindung gefehlt“, meinte Türk Gücüs Trainer über den Offensivmann, der auf der linken Außenbahn begann. Sulaiman ist in der Offensive ebenfalls variabel einsetzbar, bräuchte aber noch Zeit, so Cassel.

Einen Sechser aufgelöst

Doch zurück nach Seulingen, wo die Helmstedter nach rund einer Stunde für einen Fehler gleich eiskalt bestraft wurden: Steven Celik war der Nutznießer und spitzelte das Leder zum 1:0-Siegtreffer in die Maschen. „Wir haben auch danach noch einige Chancen gehabt“, erklärte Cassel, der nach dem Rückstand eine Sechserposition aufgab und auf ein 4-4-2-System mit Raute umstellte, um noch mehr Durchschlagskraft zu entwickeln. Letztlich vergebens.

„Wir haben unnötig verloren“, fasste Türk Gücüs Trainer zusammen, der sich vor allem darüber ärgerte, dass sich seine Schützlinge für ihren großen Aufwand einfach nicht belohnt hatten – zumindest in Form eines Punktes ...

FC Türk Gücü Helmstedt: Probodziak – Krecklow, Pflüger, Mertens, Friehe – Öztürk (25. Grah), Tounkara (65. Braun Roig) – Ince (62. Ada), Kurtoglu, Gönülcan – Omarkhiel (75. Ghorbani).

Tor: 1:0 Celik (59.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de