FC Heeseberg schießt Acosta vor der Pause ab

Die Erfolgsserie des FC Heeseberg hält auch am fünften Spieltag der Fußball-Bezirksliga 2 weiter an. Die Elf von FC-Coach Michael Veith überrollte den Landesliga-Absteiger BSC Acosta in Durchgang 1 und setzte sich am Ende verdient mit 5:2 (5:0) durch.

Während die Hausherren in den ersten 45 Minuten erschreckend schwach waren, lief es beim FCH wie am Schnürchen. Die Dreierkette der Braunschweiger wurde mit Steilpässen immer wieder vor Probleme gestellt, bereits in der 2. Minute gaben die Gäste einen ersten Warnschuss ab. Nur acht Minuten später wurde Alexander Schrader auf die Reise geschickt. Der Stürmer behielt im Strafraum die Übersicht und bediente Florian Naumann, der zum 1:0 für die Heeseberger traf. Eine Viertelstunde später markierte Schrader selbst per Kopf das 2:0. Die Heeseberger hatten an diesem Sonntagnachmittag so richtig Lust zu spielen, Fabian Romeike (28. und 45.+3) und erneut Naumann (35.) sorgten für eine mehr als beruhigende 5:0-Pausenführung.

Acosta erzielt Doppelpack in der Schlussphase

Vor dem Spiel hatte Coach Veith einen konstant guten Auftritt über 90 Minuten gefordert, doch wie bereits beim 3:2-Sieg über Wendezelle in der Vorwoche schaltete der FCH einen Gang zurück. In der Schlussphase erzielte der eingewechselte Acosta-Angreifer Paul Press zwar noch einen Doppelpack, die Heeseberger mussten jedoch zu keinem Zeitpunkt zittern.

Nach dem vierten Sieg in Serie zeigte sich Michael Veith sehr zufrieden, zumindest mit den ersten 45 Minuten: „Wir haben in Halbzeit 1 endlich mal unsere Chancen genutzt und ganz stark gegen den Ball verteidigt. Nach der Pause haben wir leider das Tempo etwas runtergefahren und haben Acosta das Mittelfeld Preis gegeben. Insgesamt haben wir aber in der Höhe verdient gewonnen.“

Tore: 0:1 Naumann (10.), 0:2 Schrader (24.), 0:3 Romeike (28.), 0:4 Naumann (35.), 0:5 Romeike (45.+3), 1:5, 2:5 Press (77., 83.).

